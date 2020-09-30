Malatyalılar’dan Eğitimcilere Ziyaret

OKUL MÜDÜRÜ KAYKI ZİYARETİNİZ BİZİ MEMNUN VE MUTLU ETTİ DEDİ

Misafirlerini okulun kapısında karşılayan okul müdürü Sebiha Şahin Kaykı ziyaret nedeni ile yaptığı konuşmada şunlaru söyledi ”Hepinizin bildiği üzere Zeytinburnu Kız Anadalu İmam Hatip Lisesinin eski binası yıkıldı. Binamız çok yakın sürede bitecek. Şu an Haluk Ündeğer Lisesinde misafir okul olarak eğitim ve öğretim faaliyeti veriyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi / Mehmet Osmanoğlu

Ben de Malatyalıyım bugün burada Zeytinburnu Malatyalılar dereği başkanı sayın Suat Sarıkaya ve Yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah yeni ve modern binamızda da sizleri ağırlamak isteriz.

Nazik ziyaretiniz için hepinize teşekkür ederim diyerek sözlerini tamamlayan Kaykı ziyaret sonrası yine konuklarını okulun dışına kadar uğurladı”

ZEYTİNBURNU TÜM MALATYALILAR DERNEK BAŞKANI SARIKAYA HER ZAMAN MÜDÜRÜMÜZÜN YANDINDAYIZ DEDİ

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği Başkanı Suat Sarıkaya şunları söyledi ” Hepinizin bildiği gibi 11 Mart 2020’den bu yana dünya ülkeleri ile beraber hepimiz Kovid 19 salgın hastalığından dolayı çok zor şartlar altında hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Her sektör gibi Eğitim camiası da çok etkilendi.

Biz de istedik ki 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılının başlayınca derneğimiz merkezinin de bulunduğu Seyitnizam Mahallesinde bulunan ve müdürü de hemşehrimiz olan Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürümüz Sayın Sebiha Şahin Kaykı ve eğitimcilerimizi ziyaret ederek hep bereaber dayanışma içinde ülkemizin eğitim sistemine elimizden gelen destek ve katkıları sunacağız “dedi.

Dernek Başkan yardımcısı Gazeteci yazar ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) kurucu başkanı Hüseyin Çetiner ise şunları söyledi “Zeytinburnumuzda 54 ülke ve 81 ilden öğrencilerimiz var. Bu ilçemizin zenginliği. Zeytinburnu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi müdürümüz sayın Sebiha Şahin Kaykı hocamız ve Eğitimci arkadaşları geleceğimizin neslini yetiştirecek olan 880 kız evladımıza verecekleri milli ve manevi eğitim ile geleceğe daha emin adımlarla yürümenin bana verdiği mutluluk ile hemşehrimiz sayın Kaykı’ya ve eğitimci arkadaşlarına 2020-2021 Eğitm ve Öğerm yılının sağlık içinde geçirmelerini dilerim.

Ziyaret’e katılan diğer dernek başkan yardımcısı ve aynı zamanda Zeytinburnu Gökalp Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Kaçar ve İbrahim Balcı ‘da Okul Müdürü ve bütün eğitimcilerine başarılar diledi. Ziyaret fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)