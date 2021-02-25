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Malatyalılar’dan Dr Mikail Kabak’a Taziye Ziyareti

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkan ve yönetim kurulu üyeleri Suat Sarıkaya'ın Bakanlığında başkan yardımcısı Hüseyin Çetiner ve Celal Ertuğrul ile beraber kısa bir süre önce Babası ŞİT Kabak'ı hakkın rahmetine uğurlayan Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı Dr. Mikail Kabak'a taziye ziyaretinde bulundular.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Şubat 2021 Perşembe 08:54
Malatyalılar’dan Dr Mikail Kabak’a Taziye Ziyareti
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Sarıkaya şunları söyledi ”Saadet partimizin Zeytinburnu ilçe başkanı Dr. Sayın Mikail Kabak’ın babası muhterem Şit Kabak hakkın rahmetine kavuşmuştu. Bugün kalabalık olarak değil sadece 2 yardımcım ile beraber Korona virüs tedbirlerine uygun olarak taziye ziyaretinde bulunduk. Merhuma Allah’tan Rahmet, Dr. Mikail Kabak başta olmak üzere geride kalan aile yakınlarına sabrı cemil dilerim” şeklinde konuştu.

Başkan yardımcıları Hüseyin Çetiner ve Celal Ertuğrul’da başkan Sarıkaya’nın duygu ve düşüncelerine katıldıklarını ifade ettiler.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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