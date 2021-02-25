Malatyalılar’dan Dr Mikail Kabak’a Taziye Ziyareti

Sarıkaya şunları söyledi ”Saadet partimizin Zeytinburnu ilçe başkanı Dr. Sayın Mikail Kabak’ın babası muhterem Şit Kabak hakkın rahmetine kavuşmuştu. Bugün kalabalık olarak değil sadece 2 yardımcım ile beraber Korona virüs tedbirlerine uygun olarak taziye ziyaretinde bulunduk. Merhuma Allah’tan Rahmet, Dr. Mikail Kabak başta olmak üzere geride kalan aile yakınlarına sabrı cemil dilerim” şeklinde konuştu.

Başkan yardımcıları Hüseyin Çetiner ve Celal Ertuğrul’da başkan Sarıkaya’nın duygu ve düşüncelerine katıldıklarını ifade ettiler.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)