MAGDER’Den Gazetemize ziyaret

Başkan Şule Aydın bundan sonra basınımız ile daha iyi ilişkiler içinde olacağız. Bizi hem İstanbul Times Yayın Grubu hem de Geleceğim Zeytinburnu Platformu adına bizi samimi ve içten bir şekilde karşılayan Hüseyin Çetiner ve ekibine teşekkür ederim dedi.

Çetiner’de kendisini Zeytinburnu’na vakfettiğini ifada ederek ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına basım ve yayım konusunda hiçbir bedel talep etmeden yardımcı olmak için çalıştıklarını ifade ederek MAGDER başkanı ve yönetimine ziyaret için teşekkür ederim dedi.

Kaynak :İstanbul Times Times Haber Ajansı (İTHA)