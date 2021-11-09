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MAGDER’Den Gazetemize ziyaret

Zeytinburnu Mahalle Affet Gönüllüleri Derneği(MAGDER)  başkanı Şule Aydın ve yardımcıları Durmuş Yavuz ve Arif Özbatur Gazetemizi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi sundu. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2021 Salı 10:01
MAGDER’Den Gazetemize ziyaret
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Başkan Şule Aydın bundan sonra basınımız ile daha iyi ilişkiler içinde olacağız. Bizi hem İstanbul Times Yayın Grubu hem de Geleceğim Zeytinburnu Platformu adına bizi samimi ve içten bir şekilde karşılayan Hüseyin Çetiner ve ekibine teşekkür ederim dedi.

Çetiner’de kendisini Zeytinburnu’na vakfettiğini ifada ederek ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına basım ve yayım konusunda hiçbir bedel talep etmeden yardımcı olmak için çalıştıklarını ifade ederek MAGDER başkanı ve yönetimine ziyaret için teşekkür ederim dedi.

Kaynak :İstanbul Times Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 09.11.2021 10:28
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