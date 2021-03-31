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MADEF’TEN Arısoy’a Ziyaret

Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) başkanı Yılmaz Durmuş ve Zeytinburnu şube başkanı Suat Sarıkaya ve Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek yönetimi Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy ‘u ziyaret erek sohbet etiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2021 Çarşamba 12:24
MADEF’TEN Arısoy’a Ziyaret
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DURMUŞ AK PARTİ’Lİ BELEDİYLER HİZMET ÜRETİYOR DEDİ…

Federasyon başkanı Yılmaz Durmuş yanına Zeytinburnu MADEF başkanı ve aynı zamanda Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı da olan Suat Sarıkaya ve yönetim kurulu üyelerinden vakti müsait olanların katıldığı ziyaret çok verimli bir ortamda geçti.

Yılmaz Durmuş konuşmasında; “Aynı zamanda Ak Partide siyaset yaptığını  ifade ederek Sultangazi Belediyesinde meclis üyesiyim. Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için yaptığı çalışmaları yakinen bildiğimden dolayı tarafsızım demiyorum ben tarafım” dedi.

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy’da yaptığı konuşmada zaten Suat başkan ve yönetimi çok yakından tanıyoruz Bugün burada sizinle de tanışmış olduk.

Zeytinburnu Belediyesinde Malatyalı başkan yardımcısı arkadaşımız var. Malatya’lı Meclis üyemiz var.

Arısoy, Malatya’nın siyaset ve ticarete çok önemli bir kent olduğunu ifade ederek ziyaretten dolayı MADEF başkanı Yılmaz Durmuş ve  heyetine teşekkür etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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