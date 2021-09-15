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Kütüphanelerde 24 Saat Hizmet Dönemi Yeniden Başlıyor

Zeytinburnu’ndaki Merkezefendi ve Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri 20 Eylül 2021 tarihinden itibaren 24 saat hizmet vermeye başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Eylül 2021 Çarşamba 10:00
Kütüphanelerde 24 Saat Hizmet Dönemi Yeniden Başlıyor
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Pandemi nedeniyle saat kısıtlamasına giden Zeytinburnu’ndaki Millet Kıraathaneleri, 20 Eylül 2021 tarihinden itibaren tekrar 24 saat süreyle hizmet vermeye başlıyor. Üstelik her zaman olduğu gibi müdavimleri; çay, çorba, kahve ve fotokopi hizmetinden ücretsiz olarak yararlanmaya devam edecek. Merkezefendi ve Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri 24 saat hizmet verirken, Seyitnizam Millet Kıraathanesi ve ZKSM Kütüphaneleri 08.00 – 24.00 saatleri arasında açık olacak. 

MERKEZEFENDİ KIRAATHANESİ TÜRKİYE’YE MODEL OLDU

Kitap kültürünü yaygınlaştırmak ve okumayı teşvik etmek amacıyla 2016 yılında açılan Merkezefendi Millet Kıraathanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisiyle Türkiye’ye model proje olmuştu. Kitap okuyan ya da ders çalışanlara çay ve kahvenin ücretsiz sunulduğu kıraathanede, öğle ve akşam saatlerinde ise günde iki kez olmak üzere çorba ikramı yapılıyor. Sessiz, sakin ortamı ve alışagelmişin dışındaki hizmetleriyle kitapseverlerin uğrak noktası olan kıraathaneye gelenler mola vermeden kitap okumanın ve ders çalışmanın keyfine varıyor.

KİTAP OKUMAK VE DERS ÇALIŞMAK İÇİN 24 SAAT AÇIK 

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kıraathaneler, açık olduğu süre boyunca nerdeyse hiç boş kalmıyor. Tekrar 7 gün 24 saat hizmet vermeye başlayacak olan kıraathanelerin  geniş bir külliyatı ve yaklaşık 20 bin üyesi mevcut. 

Millet Kıraathaneleri’nde ziyaretçilere 10 sayfaya kadar ücretsiz dijital baskı ve fotokopi hizmeti sunulurken, kablosuz internetten de ücretsiz faydalanmak mümkün. Yoğun olarak gençlerin müdavimi olduğu kıraathanelerde otomasyon ve akıllı kütüphane sistemi sayesinde katalog tarama, e-yayın bulma ve bilgilendirme de yapılabiliyor. Ayrıca dileyen okuyucu kıraathanelerden 15 gün süreliğine 2 adedi aşmamak kaydıyla ödünç kitap alabiliyor.

--İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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