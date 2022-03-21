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Kitap Okuma Yarışması’da Pandemiden Çıkış Coşkusu Yaşandı

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nin bu yıl 16’ncısını düzenlendiği Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nın kazananları; Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu. 84 bin TL para ödülünün dağıtıldığı törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; 2023 yılında ödüllerin iki katına çıkacağı müjdesini verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mart 2022 Pazartesi 09:03
Kitap Okuma Yarışması’da Pandemiden Çıkış Coşkusu Yaşandı
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Yediden yetmişe geniş bir kitlenin katıldığı Zeytinburnu Bilgi Evleri ‘Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’ bu yıl da büyük ilgi gördü. Bilgi Evleri’ne kayıtlı 5 bin 500 üyenin başvurduğu yarışmada toplam 19.510 kitap okundu. Yapılan sınav sonucuna göre 42 üye dereceye girdi.

“2023’TE KİTAP OKUMA YARIŞMASI ÖDÜLLERİNİ İKİ KATINA ÇIKARIYORUM”

Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye girenleri yalnız bırakmayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “En heyecanlandığımız işlerden biri olan Kitap Okuma Yarışması’nın bu yıl 16.sını gerçekleştiriyoruz. Maalesef korona virüs sebebiyle yarışmamıza 2 yıl ara verdik. Ama ona rağmen güzel bir katılım sağlandı. Siz değerli hemşerilerimizi kitap okumaya daha da fazla teşvik edebilmek için 2023 yılında yapacağımız yarışmanın ödüllerini iki katına çıkarıyorum. Önümüzdeki yıl hedefimizin gerçekleştiğini görmek çok güzel olacak. Bu yarışmanın kaybedeni yok. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.” şeklinde konuştu.

TOPLAM 84 BİN TL PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ

Zeytinburnu Belediyesi’nce düzenlenen 16. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nda Birinci grupta; Merkezefendi Bilgi Evi’nden İdil Şevval Akkoca birinci, Beştelsiz Bilgi Evi’nden İrem Güngör ikinci, Beştelsiz Bilgi Evi’nden Elif Dilara Alpaydın üçüncü oldu.

İkinci grupta; Yenidoğan-Gökalp Bilgi Evi’nden Ahmet Kerem Kara birinci, Beştelsiz Bilgi Evi’nden Hüseyin Er ikinci, Yeşiltepe Bilgi Evi’nden Kazım Berk Atış üçüncülüğü kazandı.

Üçüncü grupta; Sümer Bilgi Evi’nden Sara Yetiş birinci, Gençlik Merkezi’nden Melek Vardar ikinci ve Seyitnizam Bilgi Evi’nden Zehra Beyaslan üçüncü oldu.
Dördüncü grupta; Yeşiltepe Bilgi Evi’nden Özlem Hızlı Korkmaz birinci, Yeşiltepe Bilgi Evi’nden Burcu Çelik ikinci, Seyitnizam Bilgi Evi’nden Özlem Yıldız üçüncülüğe hak kazandı.

Zeytinburnu Belediyesi Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye girenlere, toplamda 84 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca ilk üç dereceye giren üyeler ailelerinden iki kişiyle birlikte Çanakkale Doğa ve Tarih Yaz Kampı‘na da gidebilecek.

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