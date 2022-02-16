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Kış spor okulları’na 10. Branş eklendi

Zeytinburnu Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın işbirliği ile hayata geçen ‘Kış Spor Okulları’nda eğitimler devam ediyor. Türkiye’nin en büyük buz pistinin Zeytinburnu’nda hizmete açılmasıyla birlikte ‘Kış Spor Okulları’ yeni bir branşa daha kavuşuyor. Zeytinburnu Buz Pisti’nde ‘Kış Spor Okulları’nın uzman eğitmen kadrosuyla yapılacak olan Buz Pateni eğitimi 19 Şubat tarihinde başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Şubat 2022 Çarşamba 12:54
Kış spor okulları’na 10. Branş eklendi
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Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçedeki gençlere sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlıkları kazandırmak amacıyla düzenlediği ‘Kış Spor Okulları’ yeni bir branşa daha kavuşuyor.
Zeytinburnu Buz Pisti’nin hizmete açılmasıyla 9 dalda eğitim veren Kış Spor Okulları’na ‘Buz Pateni’ branşı da eklendi.

2 BİN 200 GENÇ KIŞ SPOR OKULLARI’NDAN EĞİTİM ALDI

Başladığı günden itibaren 2 bin 200 gence; basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, badminton, yüzme ve cimnastik alanlarında eğitim veren Kış Spor Okulları’nda dersler cumartesi – pazar günleri düzenleniyor.

1 ay sürecek eğitim sırasında katılımcıların kullanılacağı kask, dizlik, dirseklik ve patenden oluşan ekipmanlar Zeytinburnu Buz Pisti tarafından temin ediliyor.

19 Şubat tarihinde başlayacak buz pateni ve tüm branşlar için kayıtlar zeybim.zeytinburnu.bel.tr üzerinden yapılıyor.

SPORUN ÇOCUK SAĞLIĞINA FAYDALARI NELERDİR?

Spor yaparak büyüyen çocuklar daha aktif, özgüvenli ve disiplinli olmanın yanı sıra daha sağlıklı bireyler olarak büyür. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte, çocuklar da hareketsizlik sebebiyle obezite oranı artış gösteriyor. Vücut sağlığını, hormonları ve büyüme gelişimini destekleyen spor aynı zamanda sosyokültürel anlamda da nitelik kazandırarak özgüveni de artırıyor.

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