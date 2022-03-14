“Kesişme: İyi Ki Varsın Eren” ZKSM’de Gösterime Girdi

Trabzon Maçka’da teröristlerle kahraman Mehmetçiğin çatışması sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatının anlatıldığı “Kesişme: İyi ki varsın Eren” filmi ZKSM’de gösterime girdi.