“Kesişme: İyi Ki Varsın Eren” ZKSM’de Gösterime Girdi

11 Ağustos 2017 yılında PKK’lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine gösterirken şehit düşerek hayatını kaybeden Eren Bülbül’ün hayatını anlatan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” adlı film; Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde sinemaseverlerle buluşuyor.
Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun yaptığı “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmi 19 ve 26 Mart Cumartesi günleri 16.00 – 19.30 seanslarında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde gösterilecek.
Dram, aksiyon kategorisinde yer alan filmde; İsmail Hacıoğlu, Rahman Başel, Alayça Öztürk öne çıkan oyuncular arasında yer alıyor.
Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi gişelerinden temin edilebilinecek biletlerin fiyatları ise şöyle: Öğrenci 1 TL, tam 2 TL.