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“Kesişme: İyi Ki Varsın Eren” ZKSM’de Gösterime Girdi

Trabzon Maçka’da teröristlerle kahraman Mehmetçiğin çatışması sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatının anlatıldığı “Kesişme: İyi ki varsın Eren” filmi ZKSM’de gösterime girdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Mart 2022 Pazartesi 14:14
“Kesişme: İyi Ki Varsın Eren” ZKSM’de Gösterime Girdi
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11 Ağustos 2017 yılında PKK’lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine gösterirken şehit düşerek hayatını kaybeden Eren Bülbül’ün hayatını anlatan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” adlı film; Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde sinemaseverlerle buluşuyor.

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun yaptığı “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmi 19 ve 26 Mart Cumartesi günleri 16.00 – 19.30 seanslarında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde gösterilecek.

Dram, aksiyon kategorisinde yer alan filmde; İsmail Hacıoğlu, Rahman Başel, Alayça Öztürk öne çıkan oyuncular arasında yer alıyor.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi gişelerinden temin edilebilinecek biletlerin fiyatları ise şöyle: Öğrenci 1 TL, tam 2 TL.

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