Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383 Yıldır Yüreklerde

KATILIM OLDUKÇA YOĞUN OLDU...
Tarih Öğretmeni ve ehlibeyt dostu Taner Kırhan’ın sunumu ile acı ve hüzün içinde yapılan Matem rörenine,MHP TBMM başkan vekili Celal Adan,MHP istanbul İl başkanı Birol Gül, ZB ilçe başkanı Habip Kapıcıoğlu, MHP Meclis üyesi Reşat Ok, CHP ilçe başkanı Metin Doğan, İyi Parti ZB. İlçe Başkanı Hasan Hoşben,Sümer Mahalle Muhtarı Akın Coşkun, Nuripaşa Mahalle Muhtarı Yılmaz Kaya, CHP ZB. Genlik kolları başkanı Erdem Dursun, imam Ali Salmanlı, Zeytinburnu Erikli Baba Cemevi Dernek başkanın Cumali Kara, Erikli baba cemevi dedesi Binali Doğan Selami Delibalta, Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan--
DETAYLAR GELİYOR ...