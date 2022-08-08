Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383 Yıldır Yüreklerde

Zeytinburnu İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek Başkanı İş insanı Murat Elmas ve yönetimi KERBELA faciasının 1383.yıl dönümünde Hz. Hüseyin başta olmak üzere 72 yarenini acı ve gözyaşı içinde rahmetle yad ederken Yezid ve yandaşları da lanetlendi.