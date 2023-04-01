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Kentsel Dönüşüm Projesinde Rezerv Konutların Teslimine Başlandı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan riskli yapılar için başlatılan kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerine daireleri karşılığında yine Zeytinburnu’nun merkezinde inşa edilen Rezerv Konutlar’dan takas için sunulan dairelerin teslimi başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Nisan 2023 Cumartesi 11:06
Kentsel Dönüşüm Projesinde Rezerv Konutların Teslimine Başlandı
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Zeytinburnu Belediyesi’nin 4 yıldır ilçe genelinde yürüttüğü kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Zeytinburnu’nun Kazlıçeşme Mahallesi’nde yerinde dönüşümü mümkün olmayan ve riskli yapı stoğuna sahip 3339 ada 20 parseldeki yapılar karşılığında hak sahiplerine, ilçenin tam merkezinde yükselen Rezerv Konutlar’dan takas usulü daire teslim ediliyor. Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi, Millet Bahçesi’nin hemen yanı başında yer alan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen Rezerv Konutlar’ın bir kısmı ilçedeki kentsel dönüşüm projelerinde takas edilmek üzere Zeytinburnu Belediyesi’ne tahsis edilmişti. Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilçe genelinde yer alan projelerinden 340 adet daire kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere Zeytinburnu Belediyesi’ne verilmişti.
144 ADET DAİRE HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün Kazlıçeşme Mahallesi’ndeki hak sahipleriyle geçen sene başlattığı görüşmelerde Rezerv Konutları takas teklifine sunmuştu. Bir yıl içerisinde maliklerle arsa bazında 2/3 oranında mutabakat sağlayan Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, geçtiğimiz ay devir sözleşmelerini yapmıştı. Şimdi ise konutların anahtar teslimleri başladı. Şu ana kadar 144 adet dairenin teslimi hak sahiplerine yapılırken, ev sahiplerinin de bir kısmı yeni dairelerine taşınmaya başladı.





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