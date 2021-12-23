Kent Çalışmaları Ödülleri’ Sahiplerini Buldu

Zeytinburnu Belediyesi’nin yerel yönetimler ile akademiyi bir araya getirerek kente yönelik sorunların çözümü konusundaki çalışmaları teşvik etme amacıyla hayata geçirdiği ‘Kent Çalışmaları Ödül Töreni’ ZKSM’de gerçekleştirildi.

Kent Çalışmaları Ödül Töreni’ne Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Törende, makale, doktora tezi, kitap ve jüri özel ödülü olmak üzere 4 kategoride ödül verildi.

Bu kapsamda; ‘Jüri Özel Ödülü’ Prof. Dr. Süha Göney'e takdîm edilirken; ‘Makale Kategorisi’nde Mersin Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Muzaffer Can İban, ‘Doktora Tezi Kategorisi’nde Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Zeynep Deniz Yaman Galantını, ‘Kitap Kategorisi’nde Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden Dr. Leyla Bektaş Ata’nın çalışmaları ödüle lâyık görüldü.

BAŞKAN ARISOY: “MAKSADIMIZ AKADEMİK CAMİANIN KENT ÇALIŞMALARINA YOĞUNLAŞMASINI SAĞLAMAK”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ‘Kent Çalışmaları Ödülleri’nin devam edeceği müjdesini verdi. Arısoy, “Zeytinburnu Belediyemizce düzenlenen Kent Çalışmaları Ödül Töreni’nin ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma üniversiteler ile belediyeler arasında bir iş birliği ve teşvik sağlamak üzere tasarlandı. Bu akşam Yüksek Öğretim Kurumu Başkanımızın teşrifleriyle ödülleri takdîm edeceğiz. Başlangıç için kesinlikle çok iyi bir netice elde ettiğimizi düşünüyorum. Birbirinden değerli 200’e yakın eser başvuruda bulundu. İnşallah bundan sonra da ‘Kent Çalışmaları Ödülleri’ni sürdürmeye kararlıyız. Maksadımız akademik camianın kent çalışmalarına yoğunlaşmasını sağlamak. Aynı zamanda kent çalışmalarını görünür kılmak.” ifadelerini kullandı.

Arısoy, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin 53 ilinden başvuru geldi. Yaklaşık 50 farklı üniversiteden akademisyen bu çalışmaya müracaat etti. İlk olmasına rağmen çok iyi bir netice elde ettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki kent çalışmaları için de teşvik edici olmasını diliyor, başta Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Doç.Dr. Murat Şentürk olmak üzere emeği geçen bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.”

PROF. DR. ÖZVAR: “BU TÖREN, MODERN TÜRKİYE’Yİ ZEYTİNBURNU ÜZERİNDEN ANLAMAMIZA VESİLE OLACAKTIR”

Törende konuşma yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ‘Kent Çalışmaları Ödülleri’nin sosyal bilimlerin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Böylesine güzel bir ödül töreninin yapılıyor olması ilim insanlarını takdir etmek için oldukça önemli bir faaliyet. Üniversitelerin temel işlevlerinden biri de sosyal sorumluluk projesidir. Değerlendirme yapan hocalar Zeytinburnu Belediyesi ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış oluyorlar. Bu proje ile üniversite ve yerel yönetimlerin yapabileceği en güzel örneklerden bir tanesine şahit olduk. Ödül töreninde kent çalışmaları merkeze alınmış. Kent çalışmalarının ödüllendirilmesi Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu tarz ödül törenleri şehir çalışmalarına yönelik ortaya çıkacak olan makale ve tezleri de destekleyecektir. Bu ödül töreni modern Türkiye’yi Zeytinburnu üzerinden anlamamıza vesile olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkürler.” dedi.

‘KENT ÇALIŞMALARI ÖDÜLLERİ’ HAKKINDA

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Kent Çalışmaları Ödülleri’ yerel yönetimlerin akademi ile yaptığı ilk iş birliği olması dolayısıyla büyük önem taşıyor. Kente yönelik bilgi üretmeyi, akademik çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan bu girişimde İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ortak çalışma yürütüldü.

Makale, doktora tezi, kitap ve jüri özel ödülü olmak üzere 4 kategoride toplam 190 eser başvuruda bulundu. İlgili eserlerin “Kent Çalışmaları” alanında hazırlanmış olması başvuru için gerekli şart olarak belirlendi.

Akademisyenlerin aldığı ödüller ise şu şekilde: Makale 10 bin, doktora tezi 15 bin, kitap 20 bin, jüri özel ödülü 25 bin TL.

Düzenleme kurulu: Prof. Dr. Yücel Bulut, Prof. Dr. Enes Kabakçı, Dr. Adem Başpınar.

Jüri: Prof. Dr. İsmail Coşkun, Prof. Dr. Murat Gül, Prof. Dr. Murteza Bedir, Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, Prof. Dr. Aydın Gülan, Prof. Dr. Gülden Erkut, Doç.Dr. Murat Şentürk.

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Saygılarımızla...

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajnası (İTHA)