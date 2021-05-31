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“Kent Çalışmaları Ödülleri” İçin Başvurular Devam Ediyor

"Zeytinburnu Belediyesi’nin, kent yönetim sistemi içerisinde daha kaliteli hizmet ve çözüm için akademik destek beklediği “Kent Çalışmaları Ödülleri” projesine başvurular devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mayıs 2021 Pazartesi 07:48
“Kent Çalışmaları Ödülleri” İçin Başvurular Devam Ediyor
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Zeytinburnu Belediyesi’nin kentsel sorun ve ihtiyaçların çözümüne yönelik başlattığı “Kent Çalışmaları Ödülleri” projesine başvurular devam ediyor. Zeytinburnu Belediyesi, bu projeyle; akademi dünyasının bilimsel bilgi birikiminden istifade ederek kuramsal ve uygulamalı araştırmaların sonuçlarından yararlanmayı, bu yönde bilgi üretimini teşvik ederek daha iyi belediyecilik hizmeti geliştirmeyi amaçlıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ŞEHİRCİLİK İLE İLGİLİ TÜM ALANLARDAN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

www.kentcalismalari.com adresi üzerinden duyurulan projeye; şehir ve şehircilikle ilgili bilgi üreten araştırmacılar makale, doktora tezi, kitap kategorileri üzerinden çalışmalarıyla katılabiliyorlar. Bu üç kategorinin yanı sıra bir de özel kategori bölümüyle değerlendirilecek olan proje olmak üzere, dört branşta ödül dağıtıyor. Zeytinburnu Belediyesi; tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, şehir planlama, mimarlık, iktisat gibi farklı disiplinlerden araştırmacı, akademisyen ve yazarları değerli eserleriyle ‘Kent Çalışmaları Ödülleri’ne başvurmaya davet ediyor. Projenin jürisinde; Prof. Dr. Murat Gül, Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, Prof. Dr. Aydın Gülan, Prof. Dr. Murteza Bedir, Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Prof. Dr. Murat Şentürk yer alıyor. Proje için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021.

“YEREL YÖNETİMLERDE AKADEMİK PROJELERE SIKLIKLA YER VERİLMELİ”

İstanbul’un Avrupa’nın ve Dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olduğunu kaydeden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul’un sahip olduğu coğrafî, demografik, tarihi, kültür ve sanat, ekonomik zenginliklerin gelişmiş ve modern şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizerek; “Bunun için akademi dünyasının yerel yönetimlerde daha etkin yer alması yönünde çaba göstermeliyiz.” dedi.

ZEYTİNBURNU’NDA ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI

Zeytinburnu’nun, İstanbul’un merkezinde bulunduğunu ifade eden Başkan Arısoy, “Zeytinburnu Belediyesi, genç bir belediye olmakla birlikte; çok hızlı gelişen, dönüşen ve bu dönüşümün getirdiği taleplere hızla karşılık veren yeni nesil bir belediyecilik örneği sergiliyor. Sakinlerinin ihtiyaçlarına ve taleplerine çağdaş belediyecilik uygulamalarıyla karşılık verme ilkesiyle hareket ediyor. Özellikle kültür-sanat faaliyetleriyle, bu alanda Türkiye’nin öncü belediyesi olma konumuna gelmiş bulunuyor.” diye konuştu.

BİLGİNİN MERKEZİNDE BİR YÖNETİM ANLAYIŞI

Bilim camiası ile ilişki ve iş birliği içinde olmanın gerekliliğine inandıklarını ve bu doğrultuda kentsel ve toplumsal hayatın farklı boyutlarına yönelik çalışmalar yapan bilim insanları, sanatçılar, iş insanları ve yöneticileri bir araya getirecek mecralar oluşturmayı önemsediklerini anlatan Başkan Arısoy, şu açıklamalarda bulundu: “Kent çalışmaları alanındaki bilgi üretimini teşvik etmeyi, bu suretle yerel hizmetlerin planlanmasında ve yürürlüğe konulmasında akademi dünyasıyla işbirlikleri geliştirmeyi ve bilimsel bilginin kılavuzluğunu merkeze almayı hedefleyen Zeytinburnu Belediyesi; kentleşme sürecinin oluşturduğu kentsel dinamikleri kavramak, sorun ve ihtiyaç alanlarının bilimsel bilgisini üretmek, karar vericilerin geliştireceği kentsel politikalara ışık tutmak üzere Kent Çalışmaları Ödülleri projesini hayata geçirmektedir.

Kent çalışmaları alanına katkı veren araştırmacı, akademisyen ve yazarları değerli eserleriyle Kent Çalışmaları Ödülleri'ne başvurmaya davet ediyor, kent çalışmaları alanını birlikte güçlendirmeyi ve geliştirmeyi ümit ediyorum.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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