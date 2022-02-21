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”Kazlıçeşme Mozaikleri Sur Dışında Bulunan En Nitelikli Mozaik”

Dr. Mimar Olcay Aydemir’in Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde her ay düzenlediği Mimarlık ve Yaşam Söyleşileri’nin bu ayki konuğu Arkeolog Sırrı Çömlekçi oldu. Kazlıçeşme Mozaik kazısında görev alan Çömlekçi, “Kazlıçeşme Mozaikleri sur dışında bu zamana kadar bulunmuş en nitelikli mozaik olma özelliği taşıyor. Buradaki çalışmanın kent arkeolojisi için de sürdürülebilir olması çok önemli. Zeytinburnu Belediyesi’nin bu işle alakalı kurumsal hassasiyeti çok yüksek. Bunun diğer yerel idarelere de örnek olmasını umuyorum.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Şubat 2022 Pazartesi 15:03
”Kazlıçeşme Mozaikleri Sur Dışında Bulunan En Nitelikli Mozaik”
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Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde Mimarlık ve Yaşam başlığıyla söyleşiler düzenleyen Dr. Mimar Olcay Aydemir’in bu ayki konuğu Arkeolog Sırrı Çömlekçi oldu. Kazlıçeşme Mozaikleri’nin keşfi sırasında alandaki çalışmalara katılan Çömlekçi, “Belediye binasının restorasyonu sırasında zeminde bir su kanalı bulundu. Zeytinburnu Belediyesi’nin İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne haber vermesi ile birlikte alanda kazılara başladık.” şeklinde konuştu.

Kazlıçeşme Mozaikleri’nin dönemini 5. yüzyıl olarak tarihlendirildiğini kaydeden Çömlekçi, “Mozaiğin niteliğine baktığınız zaman işçilik anlamında çok kaliteliydi. Sur dışında bu zamana kadar bulunmuş en nitelikli mozaik olma özelliği taşıyor. Örgü motifleri, bordürleri, renk çeşitliliği, Süleyman düğümlü yerleri var. Oktacram dediğimiz yıldızların yanı sıra dairesel yıldız kompozisyonu da bulunuyor. Bunlar çok girift ve çeşitli renkte motiflerle bezenmiş mozaikler.” dedi.

”GÜNEYE DOĞRU MİMARİ FRAGMANLAR DA GELMEYE BAŞLADI”

Mozaiklerin genel itibarı ile çok güzel korunduğunu belirten Sırrı Çömlekçi, “Yapının ya resmi ya dini bir bina ya da büyük bir villa olduğunu tahmin ediyoruz. Bulunduğu yere baktığımız zaman o dönemde Kennedy Caddesi’nin olmadığını düşünürseniz Marmara Denizi’nde hilal şeklinde denize sıfır bir koy ve üzerinde çok nitelikli bir bina var. Güneye doğru da yerleşimin devam ettiğini düşünüyoruz. Çünkü mimari fragmanlar da gelmeye başladı.” ifadelerini kullandı.

ÇÖMLEKÇİ, “ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ’NİN YAKLAŞIMI YEREL YÖNETİMLERE ÖRNEK OLMALI”

Arkeolog Sırrı Çömlekçi kazılar sırasında Zeytinburnu Belediyesi’nin gösterdiği hassasiyete vurgu yaparak, “Buradaki çalışmaların İstanbul Kent Arkeolojisi için de sürdürülebilir olması çok önemli. Zeytinburnu Belediyesi’nin bu işle alakalı kurumsal hassasiyeti çok yüksek. Belediyenin böyle bir olaya yaklaşımı açısından Zeytinburnu Belediyesi çok iyi örneklerden bir tanesi oldu. Bunun başka yerel idarelere de örnek olmasını umuyorum.” dedi.

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