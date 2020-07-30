Kazak Türkleri'nin Aksakalı Tursunbay Kubilay Hakka Yürüdü

GELİNİ ZEYTİNBURNU BELEDİYE ÇALIŞANI AYFER KUBİLAY ‘IN YAKINLARI PANDEMİ’YE RAĞMEN ACILI GÜNÜNDE KENDİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI…

Merhum Tursunbay Kubilayın’ın gelini Zeytinburnu Belediyesi çalışanı Ayfer Kubilay şunları söyledi “4 dönem 20 sene Zeytinburnu halkına hizmet eden önceki dönemler Belediye başkanımız sayın Murat Aydın’a, şimdiki Zeytinburnu Belediye bakanımız sayın Av.Ömer Arısoy’a , Millet İttifakı Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi Mimar Süleyman Uluocak’a, Nuripaşa Mahalle Muhtarı Yımaz Kaya’ya,Kazak Türkleri Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Fazlı Toplu, İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner, Aktüel Medya İmtiyz sahibi Osman İslam başta olmak üzere acılı günümüzde yurt içi ve yurt dışında cenazemize iştirak eden herkese teşekkür ederim.

KİMLER MERHUMU SON YOLCUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI ?

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy,Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı A.Selami Delibalta, Millet İttifakı Zeytinburnu ve İBB Meclis Üyesi Mimar Süleyman Uluocak,Kazak Türkleri Vakfı Başkanı Fazlı Toplu,Zeytinburnu Eski Belediye başkan yardımcısı ve Fatih Belediyesi Meclis üyesi M.Zafer Alsaç,Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcıları Hurşit Bekaroğlu,Av.Saffet Öz,Osman Dinç,Serkan Güleç, İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner, Aktüel Gazete sahibi Osman İslam,Zeytinburnu Nuripaşa Maghalle muhtarı Yılmaz Kaya ,Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP)Yönetim Kurulu üyesi Osman Kumandan başta olmak üzere çok sayıda kişi merhum Tursunbay Kubilay’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)