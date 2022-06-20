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Karne Sevinci “Karne Şenliği” ile Yaşandı
Karne Sevinci “Karne Şenliği” ile...

Karne Sevinci “Karne Şenliği” ile Yaşandı

Zeytinburnu'nda karne sevinci Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği “Karne Şenliği” ile kutlandı. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen ve birbirinden renkli aktivitelere ev sahipliği yapan etkinlikte, çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Haziran 2022 Pazartesi 13:08
Karne Sevinci “Karne Şenliği” ile Yaşandı
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Zeytinburnu'nda karne sevinci hep birlikte “Karne Şenliği” ile kutlandı. Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte, uçurtma atölyesi, salon futbolu, Formula, ralli, simülasyonları, tırmanma duvarı, çeşitli VR oyunları gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra, Ege ile Gaga ve Rafadan Tayfa’nın sahne gösterileri de yer aldı. Binlerce çocuk ve genç karne sevincini doyasıya yaşarken, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da etkinliğe katılarak çocukların coşkusuna ortak oldu.
“YAZ BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE EĞLENMEYE, ÖĞRENMEYE DEVAM EDECEKLER”
Etkinlik alanını ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bütün okullarımız tatile girdi. 15 Temmuz Meydanı büyük bir şenliğe ev sahipliği yapıyor. Zeytinburnu’nda oturan bütün çocuklarımızı davet ettik. Gördüğünüz gibi bir tarafımızda çeşitli oyun istasyonlarımız var, diğer tarafta tiyatro gösterileri var, arka tarafta dijital oyunlarımız var. Alanımızda 5 bin çocuğumuzu ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlgi gösteren bütün velilerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz.
Çocuklarımız için sadece karne şenliği yapmadık, yaz boyunca devam edecek etkinliklerimizi duyurduk. 7 Bilgi Evi’mizde yaz etkinliklerimiz var. Buz pistinde spor okulu yapacağız. Bilim atölyelerimiz var. Zeytinburnu’ndaki bütün çocuklarımızı bu etkinliklerimize bekliyorum. Hem eğlenecekler hem kendilerini geliştirmeye devam edecekler.” şeklinde görüş belirtti.
Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansjı (İTHA)  

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