Kar Tatilinde ‘Kütüphane’ ve ‘Sinema’ Keyfi Yaptılar

Kar tatili boyunca ilçedeki kıraathanelerin ve Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nin çalışma ve etkinlik saatlerinde bir değişiklik yapmayan Zeytinburnu Belediyesi, vatandaşlara kar tatilinde bol okumalı ve seyirlik alternatifler sundu. İlçede hizmet veren Merkezefendi, Seyyidnizam, Veliefendi ve Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri öğrenciler ve kitapseverler tarafından dolup taşarken, sinemaseverler ise, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gösterilen Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmine akın ettiler. Kapalı gişe oynayan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, 19 ve 26 Mart’ta olmak üzere iki seans daha gösterilecek.

Öte yandan Merkezefendi Millet Kıraathanesi 24 saat açık kalırken, ilçedeki diğer kıraathaneler saat 24.00’e kadar hizmet verdi. Tüm kıraathanelerde her zaman olduğu gibi çay, kahve, çorba, internet ve fotokopi hizmetlerinin ziyaretçilere ücretsiz olarak verildiği gözlemlendi.