Kan Verin Üç Hayata Can verin

ZEYDEF Başkanı İş Adamı Mehmet Çakır Herkesi Kan Vermeye Davet Etti

Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) Başkanı Mehmet Çakır Kan Bağış Kampanyası için İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz sahibi Hüseyin Çetiner'e Zeytinköy TV de yayınlanan konuşmasında şunları söyledi "Hepinizin bildiği gibi son 4 aydır Korona Virüsten dolayı bir çok kurum ve kuruluş çalışamadı. Bunların içine Kızılay kan merkezini de dahil etmek mümkün. Bundan dolayı kan stokları çok azaldı. Aylardır Kızılay kan merkezi bir çalışmaya ev sahipliği yapmamızı istiyordu ama bizler virüs nedeni ile biraz işi ağırdan alıyırduk.Ancak kontrollü normal döneme geçtikten sonra Belediye Başkanımız sayın Ömer Arısoy ile görüşerek 20 ve 21 Haziran 2020 de organize olabileceğimizi Kızılay Yetkililerine ilettik. Beraber yaptığımız istişareler sonucunda bugün halkımızın yoğun bir katılımı ile kan verneye başladık. Bütün kan verek isteyen herkesi 15 Temmuz meydanına davet ediyrum" dedi.

Zeytinburnu Kızılay Şube Başkan vekili Av.Faruk Koç'da Zeytinköy Tv ye yaptığı açıklamada şunlar söyledi "Biraz sonra Zeytinburnu Kızılay Şube başkanımız sayın Ayhan Balcı'da aramzıda olacak. Herkese selam ve saygılarını iletmemi istedi. Kan üretilemeyen ve sürekli ihtiyaç olan bir bir şey bütün Zeytinburnu halkını kan vermeye davet ediyorum şekllinde konuştu.

Kızılay Çapa Kan Merkezi Müdürü Dr. Hafize Temuruk'da Mikrofonlarımıza şunları söyledi "Tekonoloji ne kadar gelişsede gelişsin kan üretilemeyecek bir ürün. Bundan dolayı halkımızın bağış konunda duyarlılık şart. Sağolsunlar Zeytinburnu halkı sürekli kan bağışlarımıza yeterli desteği veriyor. Bugün ve yarın da yani 20 ve 21 Haziran 2020'de 15 Temmuz Meyda'nında yaptığımız kan bağış kampanyasına bütün Zeytinburnu halkını ve kan vermek isteyen yakın ilçelerde ikamet eden vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum" dedi.

VİDEOMUZU İZLEMEK İÇİN ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYIN LÜTFEN ...

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)