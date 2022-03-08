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Kadınlara Özel Ücretsiz Fitness ve Pilates Salonu

Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti içerisinde yer alan fitness ve pilates salonu ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmete girdi. Sadece kadınların faydalanabileceği salonlardan ücret alınmıyor. Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’nda kadın hemşehrilerimizin ücretsiz faydalanabildiği 3 farklı noktada pilates salonumuz vardı. 4’üncü noktamızı Zeytinburnu Buz Pisti’nde açıyoruz. Salonlarımız randevulu olmak kaydıyla, ücretsiz hizmet veriyor.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2022 Salı 15:54
Kadınlara Özel Ücretsiz Fitness ve Pilates Salonu
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla Zeytinburnu Belediyesi bir açılış etkinliği düzenledi. İlçede ikamet eden kadınların ücretsiz faydalanabildiği 4’üncü fitness ve pilates salonu Zeytinburnu Buz Pisti’nde hizmete alındı. Açılışa katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçede 4 noktada bulunan tüm pilates salonlarının sadece kadınlara özel olarak ücretsiz hizmet verdiğini, ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle buz pistini ziyaret eden tüm kadınlara ücretsiz olarak temel buz pateni eğitiminin verildiğini aktardı.
*“PİLATES SALONLARIMIZ KADIN HEMŞEHRİLERİMİZE ÜCRETSİZ OLARAK HİZMET VERİYOR”*
Zeytinburnu Buz Pisti’nin Türkiye’nin en büyük buz pisti olduğunu hatırlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Şu an Zeytinburnu Buz Pisti’ndeyiz. Bu vesileyle bütün kadın hemşehrilerimin Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Zeytinburnu Kadın Meclisi ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber pilates ve fitness salonunun açılışı için bir aradayız. Zeytinburnu'nda daha önceden faaliyet gösteren ve kadınlarımızın ücretsiz faydalandığı 3 farklı noktada pilates salonumuz vardı. 4’üncü pilates salonunu Zeytinburnu Buz Pisti’nde açıyoruz. Ek olarak bir fitness salonunu da kadınların kullanımı için açıyoruz. Yine Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Zeytinburnu Buz Pisti’nde kadınlarımız için ücretsiz temel buz pateni dersi veriliyor. Pilates salonu Zeytinburnu’ndaki kadınların randevulu şekilde, sürekli olarak ücretsiz kullanabileceği bir yer olacak.” diye konuştu.

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