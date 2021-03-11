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“Kadınım Güçlüyüm”
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“Kadınım Güçlüyüm”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Mart 2021 Perşembe 08:51
“Kadınım Güçlüyüm”
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“KadınımGüçlüyüm”

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle “Kadınım, Güçlüyüm” paneli düzenlendi. İş dünyasında ve akademik kariyerinde başarıya ulaşmış kadınların konuşmacı olduğu panelde, kadın olarak başarıya ulaşmanın zorlukları ve altın kuralları konuşuldu.

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla “Kadınım, Güçlüyüm” temalı bir panel düzenledi. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen panelin açılış konuşmasını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptı. Moderatörlüğünü Monik İpekel’in gerçekleştirdiği “Kadınım, Güçlüyüm” paneline; Prof. Dr. Elif Haykır, İş Kadını Gülay Kamaz, Milliyet Cadde Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Lale Danışman, İç Mimar Naz Kamasak, İş Kadını Umay Iğci, Sunucu Nermin Gül, Mutfak Şefi Yıldız Özsamaha ve Toplum Gönüllüsü Enci Arslan konuşmacı olarak katıldı. Panelde, kadınların iş hayatında yaşadığı tecrübeler, başarıya giden yol ve bu yolda kadın olarak yaşanan zorluklar konuşulurken, kadınların aile hayatı ve ev ekonomisindeki yeri de ele alındı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“KADIN AYAKTA DURMAYI BİLDİĞİ SÜRECE GÜÇLÜDÜR”

Panele katılan dinleyicilerden Esra Bacik, “Kadına, insan olduğu için değer verilmesi gerekiyor. Kadın ve erkek diye cinsiyet ayrımcılığı yapılması hiç hoş bir düşünce değil. Her insana önce cinsiyetinden dolayı değil, insan olduğu için değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Konuşmacılar hayatlarında kimden nasıl güç alarak ilerlediklerini anlattı. Her kadın güçlüdür, yeterli ayakta durmayı bilsin.” ifadelerini kullandı.

“ARTIK KADINLAR ÖLMESİN”

Bir başka dinleyici Meyrem Uğurlu ise; "Toplum olarak daha etkili kararlar almalıyız. Halen ülkemizde çokça kadın cinayeti işleniyor. Bununla ilgili artık bir şeyler yapılması gerekiyor. Bir an önce kadın cinayetlerine ‘dur’ demeliyiz.” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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