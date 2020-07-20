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Kader ve Ergin’in Nikahını Başkan Arısoy Kıydı

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı,İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği,Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yönetim kurulu Üyesi ve Zeytinburnu Dayanışma Derneği Başkanı Nadiye Polat kızı Kader’i telli duvaklı bir şekilde gelin etmenin mutluluğunu yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:05
Kader ve Ergin’in Nikahını Başkan Arısoy Kıydı
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POLAT ve ÖZKILIÇ AİLELERİNİNİN MUTLU GÜNÜ

Kader Polat ile Engin Ozkılıç’ın İstanbul Bahcelievler - Haznedar Salon Güneş Davet Salonu’ n da yapılan düğünde nikahlarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy kıydı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Ali Gündüz

Polat ve Ozkılıç ailelerinin yanı sıra Tüm İstanbul Muhtarlaları Dayanışma Derneği Federasyonu Başkanı Selami Aykut, Ak Parti Zeytinburnu ilçe Başkanı Selami Delibalta. İyi Parti Zeytinburnu Kurucu üyelerinden Recep Akdağ ile Ayhan Bozkız ve eşi .

Zeytinburnu Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkan Yardımcısı İsmet Algül,Yönetim Kurulu Üyelerinden Aliye Öztürk ile,Salih Zeki Durmuşoğlu ve eşi Asuman Durmuşoğlu , ( ZEYCED) Zeytinburnu Çevre-Kültür ve Turizm Derneği Başkanı,Zeytinburnu Yard.ve Day.Der.Genel Sekreteri Ali Gündüz, Nadiye Polat’ in muhtar arkadaşları başta olmak üzere çok sayıda seçkin bir davetli her iki aileyi mutlu günlerinde yalnız bırakmadı

Düğünün sonunda gelinin Annesi Nadiye babası Alaettin Polat çifti tüm katılımcılara ve basına kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 20.07.2020 19:09
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