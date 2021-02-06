banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Malatyalılardan MHP ve İYİ Partiye Ziyaret
Son Dakika
Malatyalılardan MHP ve İYİ Partiye...
İBB’Ye Ait Zeytinburnu Kapalı Spor Kompleksinde Neler Oluyor ?
Son Dakika
İBB’Ye Ait Zeytinburnu Kapalı Spor...
Metro Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk Açıklama Yaptı
Son Dakika
Metro Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı...
Avrasya Hastanesi Hekimleri KOVİD 19 Aşısı İçin Halka Bilgi Verdi
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Hekimleri KOVİD 19...

Japon Youtuber Yoshi Enomoto: “Artık Gerçek Bir Zeytinburnuluyum…

Cem Yılmaz’ın Gora filmindeki espriden esinlenerek soranlara “Zeytinburnu çocuğuyum” cevabı vermesiyle tanınan Japon Youtuber Yoshi Enomoto, Başkan Arısoy’dan onayı aldı, o artık fahri bir Zeytinburnulu…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Şubat 2021 Cumartesi 13:11
Japon Youtuber Yoshi Enomoto: “Artık Gerçek Bir Zeytinburnuluyum…
banner171
Yüksek Lisans Eğitimi için Türkiye’ye gelen Japon Youtuber Yoshi Enomoto’nun Cem Yılmaz’ın Gora filminden esinlenerek, “Zeytinburnu Çocuğuyum” repliğiyle Anadolu Ajansı’na haber olması üzerine kendisini Zeytinburnu’na davet eden Belediye Başkanı Ömer Arısoy, meraklı youtuberla keyifli bir gün geçirdi. Zeytinburnu sokaklarını Başkan Ömer Arısoy’la birlikte gezen Enomoto, “Soranlara hep ‘Zeytinburnu çocuğuyum.’ diyordum. Bu geziyle birlikte bunu tescilledik. Başkanımızın da onayıyla artık gerçekten Zeytinburnu çocuğu oldum.” diyerek espri yaptı.
“YOSHİ ARTIK GERÇEK BİR ZEYTİNBURNULU”
Yoshi Enomoto’yu Zeytinburnu’nda görmekten çok mutlu olduklarını belirten Başkan Arısoy, Youtuber’a aynı şekilde esprili bir dille cevap vererek; “Zeytinburnu farklı kültürlere ev sahipliği yapan zengin ve renkli bir ilçe. Neredeyse dünyanın birçok bölgesinden insana rastlamanız mümkün. O yüzden Yoshi’nin Zeytinburnulu olmasında bizim için bir sakınca yok, aksine çok mutlu oluruz.” diye konuştu. Başkan Arısoy, Enomoto’nun ilçeye olan sevgisinden dolayı kendisini "Fahri Zeytinburnulu" ilan etti.
MOZAİK MÜZESİ MUTLAKA GÖRÜLMELİ”
İlçeyi sürekli merak ettiğini, dolayısıyla Başkan Arısoy’dan gelen davete balıklama atladığını dile getiren Enomoto, “Öncelikle başkanımıza nazik daveti için çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle Zeytinburnu’nun en işlek caddesi olan 58. Bulvar’da buluştuk ve birlikte Zeytinburnu’nu turladık. Zeytinburnu’nun tarihi güzelliklerini, sosyal yaşam alanlarını gördük, özellikle Kazlıçeşme Sanat’taki Mozaik Müzesi beni çok etkiledi. Mutlaka görülmesi gereken bir yer.” ifadelerini kullandı.
Youtube sayfası için vlog çekmeyi de ihmal etmeyen Enomoto, Zeytinburnu Mozaik Müzesi, İhtisas Kütüphanesi, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi ve deri atölyelerinden görüntüler aldı.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatyalılardan MHP ve İYİ Partiye Ziyaret
Malatyalılardan MHP ve İYİ Partiye Ziyaret
İBB’Ye Ait Zeytinburnu Kapalı Spor Kompleksinde Neler Oluyor ?
İBB’Ye Ait Zeytinburnu Kapalı Spor Kompleksinde Neler Oluyor ?
AK PARTİ’ Den Malatyalılar Derneğine Ziyaret
AK PARTİ’ Den Malatyalılar Derneğine Ziyaret
Japon Youtuber Yoshi Enomoto: “Artık Gerçek Bir Zeytinburnuluyum…”
Japon Youtuber Yoshi Enomoto: “Artık Gerçek Bir Zeytinburnuluyum…”
Zeytinburnu Sahilinde Karaya Oturan Gemi Kurtarılmayı Bekliyor
Zeytinburnu Sahilinde Karaya Oturan Gemi Kurtarılmayı Bekliyor

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169