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İZEDEF'ten Gövde Gösterisi
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İZEDEF'ten Gövde Gösterisi

İstanbul Zeytinburnu Dernekler federasyonu 1. Olağan GENEL Kurulunu Zeytinburnu Kazlıçeşme kültür merkezinde görkemli bir katılımla yaptı. tek aday olarak seçime giren Yaşar Güner'in listesi bütün delegelerin oylarını alarak seçildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mart 2022 Perşembe 09:08
İZEDEF'ten Gövde Gösterisi
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KATILIM VE COŞKU MUHTEŞEMDİ

Zeytinburnu'na önemli hizmetleri olan eski Zeytinburnu Belediyesi Zabıta müdürü Mehmet Ateş'in başkanlığını yaptığı kongreye İYİ Parti Zeytinburnu başkanı Hasan Hoşben,Saadet Partisi ilçe başkanı Levent Çotuk,Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı Onur Dolar,Gelecek Partisi ilçe başkanı Veysi Doğan,DEVA Partisi ilçe başkanı Ahmet Bilgiç başta olmak üzere çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu başkanı, yönetim kurulu üyeleri iBB ve Zeytinburnu belediye meclis üyeleri başta olmak üzere çok sayıda zeytinburnu sevdalısı katıldı.

Başkan seçilen yaşar güner teşekkür konuşması yaptı

kongrede bütün delegelerin oyunu alan Yaşar Güner yaptığı teşşekür konuşmasında şunları söyledi:Biz hiçbir kurum ve kuruluşun alternatifi olarak kurulmadık.Kimsenin rakibi de değiliz amacımız zeytinburnu'muza hizmet etmektir beni ve yönetimimi seçen delegelerimize çok teşşekkür ederim.Herkesi istanbul zeytinburnu dernekler federasyonumuza(İZEDEF) destek vermeye davet ediyorum buraya kadar gelip yanımızda olduğunuz için hepinize çok çok teşşekkür ederim şeklinde konuştu.

DİLEK VE TEMENNİLER KISMINDA KONUŞAN TEK KİŞİ ÇETİNER OLDU

İstanbul Times Gazetesi ve TV nin  imtiyas sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi:'Ben geleceğim Zeytinburnu platformunun (GZP) Kurucu  Başkanıyım 2008 Yılında gelişim ve değişim tarihi içinde Zeytinburnu isimli kitabı yazdım yıllardır Zeytinburnu'nun tanıtımı için arkadaşlarımla beraber ciddi çalışmalara imza atıyoruz.Dron çekimi ile yaptığımız İŞTE ZEYTİNBURNU BELGESELİ ile ilçenin tanıtımına katkıda bulunduk  halende bir çok çalışma yaparak ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyoruz İZEDEF'İN Zeytinburnu'nun tanınıp bilinmesi için çaba sarfetmesini isterim bana ihtiyaç duymaları halinde hiç bir maddi beklenti olmadan her türlü desteği vereceğimi  belirtmek isterim kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum şeklinde konuştu.

İZEDEF ASİL YÖNETİM KURULU

1-Yaşar Güner

2-Murat Tufan

3-Recai Memiş

4-Metin Gönültaş

5-Yaşar Aslan 

6-Ozan Karasay

7-Ali Ekber Şenal

8-Muhterem Gül

9-Uğur Kartal 

10-Süleyman Dağ

11-Berna Sefer

12-Şinasi Artan

13-Burak Turan

14-Yusuf Yonucu 

15-Tufan Şenel

16-Yusuf Uygun

17-Aydın Aydoğanoğlu

18-Yücel Morgül

19-Ayhan Aktaş

20-Erdoğan Güner

21-Gülseren Tufan

22-Bilal Aydoğan

23-Güngör Gülgeç

24-Cemal Yerli

25-Esma Betül Tufan

26-Abdullah Songur

27-Hasan Ekiz 

28-Osman Arpacık 

29-Ercan Akçay

30-Nazmi Arpacık

31-Muhammet Çiftci

32-Halit Yosma

33-Dursun Bayram

34-Samet Güner

35-Cihan Kaba

36-Rabia Sefer

37-Abdul Gafur Sefer

38-Mahmut Şevik

39-Hayati Özgen

40-İsmail Yaşar

41-Olcay Toraman 

42-Sabri Kaya

DENETİM KURULU

1-Ferdi Gülgeç

2-Erol Akçay

3-Gökhan Aktaş

4-Esra Samimi

5-Hasan Altınok

6-Murat Salcı

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 31.03.2022 10:03
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