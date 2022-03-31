İZEDEF'ten Gövde Gösterisi

KATILIM VE COŞKU MUHTEŞEMDİ
Zeytinburnu'na önemli hizmetleri olan eski Zeytinburnu Belediyesi Zabıta müdürü Mehmet Ateş'in başkanlığını yaptığı kongreye İYİ Parti Zeytinburnu başkanı Hasan Hoşben,Saadet Partisi ilçe başkanı Levent Çotuk,Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı Onur Dolar,Gelecek Partisi ilçe başkanı Veysi Doğan,DEVA Partisi ilçe başkanı Ahmet Bilgiç başta olmak üzere çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu başkanı, yönetim kurulu üyeleri iBB ve Zeytinburnu belediye meclis üyeleri başta olmak üzere çok sayıda zeytinburnu sevdalısı katıldı.
Başkan seçilen yaşar güner teşekkür konuşması yaptı
kongrede bütün delegelerin oyunu alan Yaşar Güner yaptığı teşşekür konuşmasında şunları söyledi:Biz hiçbir kurum ve kuruluşun alternatifi olarak kurulmadık.Kimsenin rakibi de değiliz amacımız zeytinburnu'muza hizmet etmektir beni ve yönetimimi seçen delegelerimize çok teşşekkür ederim.Herkesi istanbul zeytinburnu dernekler federasyonumuza(İZEDEF) destek vermeye davet ediyorum buraya kadar gelip yanımızda olduğunuz için hepinize çok çok teşşekkür ederim şeklinde konuştu.
DİLEK VE TEMENNİLER KISMINDA KONUŞAN TEK KİŞİ ÇETİNER OLDU
İstanbul Times Gazetesi ve TV nin imtiyas sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi:'Ben geleceğim Zeytinburnu platformunun (GZP) Kurucu Başkanıyım 2008 Yılında gelişim ve değişim tarihi içinde Zeytinburnu isimli kitabı yazdım yıllardır Zeytinburnu'nun tanıtımı için arkadaşlarımla beraber ciddi çalışmalara imza atıyoruz.Dron çekimi ile yaptığımız İŞTE ZEYTİNBURNU BELGESELİ ile ilçenin tanıtımına katkıda bulunduk halende bir çok çalışma yaparak ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyoruz İZEDEF'İN Zeytinburnu'nun tanınıp bilinmesi için çaba sarfetmesini isterim bana ihtiyaç duymaları halinde hiç bir maddi beklenti olmadan her türlü desteği vereceğimi belirtmek isterim kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum şeklinde konuştu.
İZEDEF ASİL YÖNETİM KURULU
1-Yaşar Güner
2-Murat Tufan
3-Recai Memiş
4-Metin Gönültaş
5-Yaşar Aslan
6-Ozan Karasay
7-Ali Ekber Şenal
8-Muhterem Gül
9-Uğur Kartal
10-Süleyman Dağ
11-Berna Sefer
12-Şinasi Artan
13-Burak Turan
14-Yusuf Yonucu
15-Tufan Şenel
16-Yusuf Uygun
17-Aydın Aydoğanoğlu
18-Yücel Morgül
19-Ayhan Aktaş
20-Erdoğan Güner
21-Gülseren Tufan
22-Bilal Aydoğan
23-Güngör Gülgeç
24-Cemal Yerli
25-Esma Betül Tufan
26-Abdullah Songur
27-Hasan Ekiz
28-Osman Arpacık
29-Ercan Akçay
30-Nazmi Arpacık
31-Muhammet Çiftci
32-Halit Yosma
33-Dursun Bayram
34-Samet Güner
35-Cihan Kaba
36-Rabia Sefer
37-Abdul Gafur Sefer
38-Mahmut Şevik
39-Hayati Özgen
40-İsmail Yaşar
41-Olcay Toraman
42-Sabri Kaya
DENETİM KURULU
1-Ferdi Gülgeç
2-Erol Akçay
3-Gökhan Aktaş
4-Esra Samimi
5-Hasan Altınok
6-Murat Salcı
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)