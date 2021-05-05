İYİ PARTİ 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günümüzü Kutladı

İyi Parti Zeytinburnu ilçe gençlik Kolları başkanı İlker Dikmen Şunları Söyledi “ Hüseyin Çetiner, İstanbul Times , Zeytinburnu Times ve diğer yayın mecralarınız bizim ve Zeytinburnu için çok ama çok önemli.

Kaldi ki gazeteci kimliğiniz ile ilçemize yaptığınız tanıtım katkılarınızı kimse inkar edemez.

Hüseyin Çetiner olarak birde Gelişim ve Değişim Tarihi İçinde Zeytinburnu isimli yazdığınız eserde çok kıymetli. İşte bütün bu değerlerinizden dolay İyi Parti Zeytinburnu ilçe Gençlik kolları olarak sizinle beraber ilçemizin gelişim ve değişim sürecine beraber katı yapacak çalışmalar yapmak isteriz şeklinde konuştu.

Hüseyin Çetiner’ de şunları söyledi” İlçemizde siyaset yapan genç kardeşlerim için hiç bir maddi menfaat beklemeden elimizden gelen he türlü desteği vermeye hazırız.

Bu bağlamda çalışmalarını ve duruşunu çok takdir ettiğim İyi Parti Zeytinburnu ilçe Gençlik Kolları başkanı Sayın İlker Dikmen kardeşim ve ana kademe ilçe başkanım sayın Hasan Hoşben’in her türlü beraber ilçe adına çalışma yapma tekliflerine her zaman varım.

Yeter ki yapacağımız çalışmalarımız ilçemizin yararına olsun. Gençlik kolları başkanı ve arkadaşlarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günümüzü kutlamaya geldikleri için teşekkür ederim şeklinde konuştu.”

Çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile son bulan programda taraflar Zeytinburnu ile alakalı beraber çalışma yapma kararı aldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)