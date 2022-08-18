İyi Parti 23.Yılında Marmara Depremini Unutmadı

İLÇE BAŞKANI HOŞBEN VE DİĞER YETKİLİLER BİRER SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTILAR…

İyi Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Hasan Hoşben, İyi parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu,İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Emine Küçükali,İyi Parti önceki dönem Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu birer selamlama konuşma yaparak hazirunu selamladılar.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

YOSHİNORİ MORIWAKİ JAPONYA'DA İMAR BARIŞI DİYE BİR ŞEY AKILLARDA BİLE GEÇMEZ DEDİ…

Zetinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür Merkezinde yapılan “Sallanmadan İYİ Hazırlan Depreme Dayan “ isimli seminere Masa Partilerinin ilçe başkanları,Mahalle muhtarları ,STK başkanları ve çok sayıda Zeytinburnu halkı seminere ilgi duydu.

İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Mustafa Gökay Şahin, Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri Deprem uzmanı, Mimar,İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Jeofizik Mühendisliği alanında sunum yapan Prof.Dr. Cengiz Kurtuluş deprem ile alakalı bilgi birikimlerini Zeytinburnu halkına aktardılar.

Programa yoğun ilgi ve alaka olması İyi Parti yöneticilerini mutlu etti.

Kaynak .İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)