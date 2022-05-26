banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.450,84
ALTIN
974,49
DOLAR
16,36
STERLİN
20,69
EURO
17,60
Maymun Çiçeği virüsü küçük çocukları daha fazla etkiliyor
Maymun Çiçeği virüsü küçük çocukları...
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu (VİDEOLU)
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu
En Kalabalık Miting Ve Konvoy İle Oy Almanın Devri Bitti
Son Dakika
En Kalabalık Miting Ve Konvoy...
Zeytinburnulu Vatandaşlar Osmanlı Otağı’nda!
Zeytinburnulu Vatandaşlar Osmanlı Otağı’nda!

İstanbul’un En Eski Mozaikleri Sergilenmek İçin Gün Sayıyor…

Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme Sanat Binası zemininde bulunan ve 2018 yılında sergilenmeye başlayan Geç Roma –Erken Bizans dönemi mozaiklerinin yapının dış kısmında kalan kısımlarının sergilenmesi için devam eden müze inşaatında sona gelindi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2022 Perşembe 16:22
İstanbul’un En Eski Mozaikleri Sergilenmek İçin Gün Sayıyor…
banner171

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Binası’nın, 2015 yılındaki restorasyon çalışmaları sırasında, zeminin 1.5 metre altında keşfedilen Geç Roma – Erken Bizans dönemi mozaikleri koruma altına alınarak sergilenmeye başlamıştı. İstanbul Arkeoloji Müzelere Müdürlüğü gözetiminde devam eden kazı çalışmaları neticesinde, mozaiğin yapının dışına doğru devam ettiği tespit edilerek çalışmalara devam edildi. Bulunan mozaiklerin bina dışında da sergilenmesi için, kazılarla eş zamanlı olarak Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapımına başlanan Mozaik Müzesi’nin inşasında sona gelindi. Tamamlandığında İstanbul sur dışında bulunan en eski mozaiklere ev sahipliği yapacak olan müze, özellikle İstanbul’daki M.S. 5. Yüzyıl Geç Roma ve Erken Bizans dönemi mimari tarihine ışık tutacak nitelikte olacak. Önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan Mozaik Müzesi’nin çelik taşıyıcı sistemleri ve taş duvar imalatları tamamlandı.

BAŞKAN ARISOY: “İSTANBUL’UN TARİHİNİ ETKİLEYECEK BİR KEŞİF”
Kazlıçeşme Sanat Binası’nın otopark kısmının yaklaşık 1.5 metre altında bulunan mozaikler hakkında bilgi veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “İçinde bulunduğumuz alan 1984’ten 2015’e kadar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan tarihi bir yapıydı. Herkesin bildiği üzere, bina altında bulunan mozaiklerin ziyarete açılma tarihi 2018 yılıydı. Bu çalışmalar sırasında içerideki mozaiklerdeki geometrik desenlerinden mozaiğin bina dışında da devam ettiğini düşündük. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde bu alanda deneme kazıları yaptık. 2019 Haziran ayında deneme kazısında mozaiğin devamını bulduk. Kurul kararları neticesinde kazı işlemini tamamladık. Şimdi buradaki mozaikleri de ziyarete açmak üzere restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Burayı güneşten, yağmurdan koruyacak bir müzeyle ziyarete açacağız. İçerisiyle beraber toplamda yaklaşık 186 metrekarelik bir mozaik keşfettik. Bu sur dışında bulduğumuz en büyük mozaik dokusu. O bakımdan sadece ilçenin değil İstanbul’un tarihini de etkileyecek yeni bir bulgu diyebiliriz.” diye konuştu.

KAZLIÇEŞME MOZAİKLERİ HAKKINDA
Zeytinburnu Belediyesi’nin yeni hizmet binasına taşınmasının ardından Kazlıçeşme’de bulunan tarihi başkanlık binasının restorasyon süreci başladı. Bu çalışmalar sırasında yapının zemininde M.S. 5. yüzyıl olduğu düşünülen Geç Roma – Erken Bizans dönemi mozaiği bulundu. Mozaik, Kazlıçeşme Sanat adıyla hizmet vermeye başlayan binada camdan bir koruma altına alınarak sergilenmeye başlandı. Binanın bahçesinde devam eden yeni mozaik arayışları ise olumlu sonuçlandı. İstanbul Arkeoloji Müzelere Müdürlüğü denetiminde bu alanda deneme kazıları yapıldı. 2019 Haziran ayında deneme kazısında yeni mozaikler bulundu. İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları neticesinde kazı işlemi tamamlandı. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları biten alanda müze inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu (VİDEOLU)
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu (VİDEOLU)
BİZAL’ da Bayram Coşkusu
BİZAL’ da Bayram Coşkusu
Zeytinburnu'nun Ustalık Eseri Maltepe Bilgi Evi Açıldı (VİDEOLU)
Zeytinburnu'nun Ustalık Eseri Maltepe Bilgi Evi Açıldı (VİDEOLU)
Zeytinburnu Masterlar Yüzme Ekibi Antalya’dan Başarıyla Döndü
Zeytinburnu Masterlar Yüzme Ekibi Antalya’dan Başarıyla Döndü
Maltepe Bilgi Evi Açılıyor
Maltepe Bilgi Evi Açılıyor

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169