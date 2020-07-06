İstanbul’da 3 Ay Aradan Sonra İlçe Belediye Meclis Toplantıları Yapıldı

Zeytinburnu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı da Yapıldı. Yayın Grubu olarak başta sonra kadar meclis toplantısını takip ettik. CHP Grup Başkan vekili Hasan Hüseyin Üsküdar, Meclis üyesi Av. Asım Güven,Mimar Süleyman Uluocak ,Mimar Beste Dede, İyi Parti Meclis Üyesi Mustafa Güreler bire konuşma yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Belediye Başkanı Ömer Arısoy Pandemi Süreci hakkında Meclis bilgi verdi

Zeytinburnu Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporunun ve yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelenin değerlendirildiği Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.Zeytinburnu Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısının ilk birleşimi yapıldı. Toplantının ana gündem konularını Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2019 yılı Faaliyet Raporu ve belediyenin koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları oluşturdu.

SOKAKLARDA 8’İNCİ TUR TAMAMLANDI

1 Mart – 1 Temmuz tarihleri arasında Zeytinburnu Belediyesi’nin pandemi ile mücadele konusundaki çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Belediye Başkanı Ömer Arısoy, konuşmasına bu süreçte kendilerine destek olan kamu kurumları ve yardımseverlere teşekkür ederek başladı. Zeytinburnu’nun İstanbul’un en temiz ilçelerinden biri olduğu vurgusunu yapan Başkan Arısoy, “Mart ayı başından itibaren durmaksızın Zeytinburnu’nun tüm sokaklarını deterjanlı sularla yıkıyoruz. 1 Temmuz itibariyle 8’inci turumuzu tamamladık. Bunun yanı sıra ilçemizde bulunan tüm kamu kurumları ve derneklerin dezenfektasyonunu düzenli olarak yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.

“90 BİNE YAKIN ÇAĞRIYI CEVAPLADIK, 20 BİNDEN FAZLA GIDA KOLİSİ ULAŞTIRDIK”

Salgının başlamasıyla birlikte kurulan Halka İlişkiler Vefa Ekibi’nin bu süreçte yoğun bir şekilde çalıştığına değinen Başkan Arısoy, Halka İlişkiler Vefa Ekibi’nin ilçedeki 10 bin 65 yaş üstü vatandaşla telefon görüşmesi yaptığını, 3 bin 400 eve hizmet götürdüğünü belirtti. Başkan Arısoy’un konuşmasında dikkat çeken başlıklar şu şekildeydi; “Halka İlişkiler Vefa Ekibimiz 3 bin 400 eve hizmet götürdü. 65 yaş üstü vatandaşlarımız için alışveriş yaptı, evlerini temizledi hatta kombi tamir etti. Pandemi sürecinde Çözüm Merkezi’mizin kapasitesini iki katına çıkararak 1 Mart ve 1 Temmuz ayları arasında 90 bine yakın çağrıyı cevapladık. Zeytinburnu’nda ihtiyacı olan komşularımıza 20 binden fazla gıda kolisi ulaştırdık.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)