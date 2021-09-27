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İş Dünyası ‘Ekonomi Buluşmaları’nda Bir Araya Geldi

Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren sanayici ve iş insanları, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı’nın ev sahipliğinde bir araya gelerek, son dönemdeki ekonomik faaliyetleri ve gelişmeleri istişare ettiler. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2021 Pazartesi 12:39
İş Dünyası ‘Ekonomi Buluşmaları’nda Bir Araya Geldi
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Zeytinburnu Novotel’de gerçekleşen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta ve çok sayıda Zeytinburnulu iş insanı katıldı.

Türkiye gündemine dair ekonomik gelişmelerin konu edildiği detaylı bir sunum gerçekleştiren Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Zeytinburnulu iş insanlarının sorunlarını ve taleplerini de dinledi. Türkiye’nin birçok şehir ve ilçesinde bu toplantıları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Bakan Yardımcısı Nebati, “Zeytinburnu’ndaki iş dünyasının mevcut durumunu ve gelişimini bugün burada, hep birlikte ele aldık. Bakanlık olarak, iş dünyamızdan gelen taleplerin çözümü için gerekli çalışmaları yapacağız. İstişare toplantımıza katılan tüm Zeytinburnulu iş insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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