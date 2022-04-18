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“İman Ayetleri Hat Sergisi” Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde

Albayrak Grubu’nun bu yıl 8’incisini düzenlediği “Hüsn-i Hat Sergisi”, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. 10 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek serginin Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 17:01
“İman Ayetleri Hat Sergisi” Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde
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Sanat ve edebiyatın muhtelif alanlarından uzman isim ve eserleri kitlelerle buluşturan Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘İman Ayetleri Hat Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Törene Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat ve Albayrak Grubu üst düzey yöneticileriyle birlikte hat sanatı gönüllüleri katıldı.

12 FARKLI HAT SANATÇISINDAN NADİDE ÇALIŞMALAR
Albayrak Grubu’nun bu yıl 8’incisini gerçekleştirdiği Albayrak Hat Takvimi Sergisi, “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor. 12 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı hat eserleri, daha önce Ayasofya Camii’nde sergilenmiş ve sergilendiği süreçte Türkiye’nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Sonraki süreçte İstanbul’un çeşitli kültür ve sanat noktalarında ilgilileriyle buluşan sergi bu sefer Zeytinburnu’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

SERGİ 10 MAYIS’A KADAR ZKSM’DE GÖRÜLEBİLECEK
10 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek sergide yer alan eserlerin hattatları; Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Fâris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu şeklinde sıralanıyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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