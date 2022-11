İmamoğlu: Artık Zeytinburnu Halkı Daha Çok Sahille Buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’ni yeni çehresine kavuşturan Balkan Şehirleri Parkı’nı, vatandaşların kullanımına açtı. Parkla birlikte açılan, sanatçı Ayhan Tomak’ın eseri Balkan Şehirleri Anıtı için düzenlenen törene; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Pula Belediye Başkanı Filip Zoricic, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, Laktaşi Belediye Başkanı Miroslav Bojić, Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova, Stara Zagora Belediye Başkanı Zhivko Todorov, Svilengrad Belediye Başkanı Anastas Karchev ve Filibe Belediye Başkanı Zdravko Dimitrov katıldı. İmamoğlu, park açılışında, B40 Balkan Şehirleri Ağı Kurucusu ve Dönem Başkanı sıfatıyla bir konuşma yaptı.

İstanbul Times haber Merkezi /Hüseyin Çetiner / Zeytinburnu /İstanbul

23 ŞEHİRLE BAŞLADI, 45’E ULAŞTI

30 Kasım 2021’de 11 ülkeden 23 Balkan şehrinin yerel yöneticileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan İmamoğlu, “Hem bölgesel iş birliği hem bölgesel istikrar ve dostluk hem de daha iyi bir gelecek arayışı fikri, tüm Balkanlar için önemli bir fikir” dedi. Yaklaşık 1 yıllık sürede, 22 Balkan şehrinin da B40’a üye olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bugün itibariyle, 12 ülkenin 45 şehrinden oluşan, 32 milyon nüfuslu büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı. İstanbul’un dar bir çevreye sığmayacak bir şehir olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Bu şehrin tarihi, kültürü, coğrafyası, ekonomisi buna izin vermez. Yakın zamana kadar, İstanbul’u sadece belirli bir grup turistin geldiği, sadece belirli ülkelerin zenginlerinin emlak satın aldığı bir yer olarak gören bir anlayış hakimdi. Bu anlayış, İstanbul’u sadece bir Ortadoğu şehri olarak görüyordu; ufku, vizyonu bundan ibaretti. Evet, İstanbul bir Ortadoğu şehridir ama, aynı zamanda bir Balkan şehridir. İstanbul bir Avrupa şehridir. Bir Asya şehridir. Bir Anadolu şehridir. İstanbul bir Akdeniz şehridir. Bir Karadeniz şehridir” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL’U RENKLERİNDEN SOYUTLAYARAK YÖNETEMEZSİNİZ”

“İstanbul’u bütün bu renklerinden, bu güzelliklerinden, bu eşsiz özelliklerinden soyutlayarak yönetemezsiniz” diyen İmamoğlu, “İsteseniz de bu şehri tek bir renge, tek bir sese indirgeyemezsiniz. İstanbul bir dünya şehridir. Son yıllarda ihmal edildiği, ihanete uğradığı için bu özelliği yeterince ortaya çıkmıyordu. Ama artık İstanbul’a hakkını veren, İstanbul’u ‘dünyanın nabzının attığı şehir’ haline getirmeye kararlı bir yönetim anlayışı hakim. Biz İstanbul’u adil, yeşil, yaratıcı, üretken bir şehir haline getirmek için adım attıkça, İstanbul, ‘dünyanın nabzının attığı şehir’ olmaya yakınlaşıyor. Açılışını yapmakta olduğumuz Balkan Şehirleri Parkı ve Balkan Şehirleri Anıtı bu vizyonumuzun çok değerli simgelerinden biridir” ifadelerini kullandı. Balkan şehirleri arasındaki bağları güçlendirmenin hem bölgede hem de Avrupa genelinde, barışın ve ekonomik gelişimin önünü açmak açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “B40’ı kurduktan kısa bir süre sonra başlayan Rusya – Ukrayna savaşı ve sonrasında yaşananlar, barış ve istikrara sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu gerçeği görmeyenlerin, ülkeler arası gerilimlerden fayda umanların yanlış tavırlarına karşı hepimiz dikkatli olmalıyız. Kim yaparsa yapsın, yapılan yanlışsa, ‘Yanlış’ diyebilmeliyiz” şeklinde konuştu.

“EGE’NİN İKİ KIYISINDA DOSTLUĞA VE İŞ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR”

“Ege’nin iki kıyısında dostluğa, kardeşliğe, iş birliğine ihtiyaç var” diyen İmamoğlu, “Ege’de barışa ihtiyaç var. Birbirleriyle savaşmış iki ülkenin yöneticilerinin, Atatürk ve Venizelos’un, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri, savaştan sonra nasıl düzeltip geliştirdiği herkese örnek olmalıdır. Bu gibi sorunların dostane ve barışçıl çözümünde, kent diplomasisinin ve kentler arasındaki dayanışmanın önemli bir alternatif olacağını, B40 gibi pratiklerimizden de biliyoruz” şeklinde konuştu. Savaşların, göçlerin, kıtlıkların yaşanmadığı bir dünya için şehirlerin daha fazla iş birliği yapması gerektiğinin farkında olduklarının altını çizen İmamoğlu, “İstanbul olarak, bu yolda öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz. Balkan Şehirleri Parkı’nda yer alan Balkan Anıtı, Balkan şehirlerinin barış ve iş birliği arzusunun çok değerli bir ifadesidir” dedi.

PARKIN ÖZELLİKLERİNİ ANLATTI

Parkın Zeytinburnu açısından da çok önemli bir işleve sahip olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Burası, kara surları boyunca Bakırköy’e kadar devam eden, sahilin kesilmesine yol açan, kötü kullanım nedeniyle uzun yıllardır işlevsiz kalmış bir alandı. Toplam 75.000 metrekarelik bu alanı, aktif ve pasif yeşil alanlarla donatarak, çocuk oyun alanları, spor sahaları, koşu parkuru, fitness alanı, kafetarya gibi özellikler ekleyerek, özel bir park haline getirdik. Böylece Zeytinburnu sahil parklarını kullanmakta olan hemşerilerimize, daha geniş ve kesintisiz bir park alanı sunuyoruz. Sahil kullanımının devamlılığını sağlamış oluyoruz. Zeytinburnu’nda daha önce Topkapı Parkı’nı yenilemiştik. Çok yakında Yedikule Spor Sahası’nı da yenileme çalışmalarına başlayacağız” bilgilerini paylaştı.

“GÜZEL GÜNLERİN EŞİĞİNDE…”

Zeytinburnu ilçesine görev süreleri içinde yaptıkları hizmetleri, örnekleriyle aktaran İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“İstanbul’u bütün ilçeleriyle, bütün mahalleleri ve sokaklarıyla tek bir bütün olarak görüyoruz. Hiçbirini ötekinden ayırmadan, hepsinin derdine koşmaya, sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. İstanbul’da birlik ve bütünlük duygusunu, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendiriyoruz. Bu etkiyi yakın bölgemize ve bütün dünyaya yaymak için çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi üzerinde yükselen Cumhuriyet’imizin 100’ncü yılına doğru gün sayıyoruz. Çok önemli ve anlamlı bir dönemden geçiyoruz. Güzel günlerin eşiğinde olduğumuzu bilerek, hepimiz daha çok çalışmalı, birbirimize daha sıkı sarılmalıyız. Balkan Şehirleri Parkı’nın hemşerilerimizin içlerindeki umudu büyüteceğine, hayatlarını güzelleştireceğine inanıyorum. Güzel günlerin eşiğinde olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Hepimiz, daha çok çalışmalıyız. Birbirimize daha sıkı sarılmalıyız. 86 milyon insanımızın birlik ve beraberlik içerisinde, doğru kararların alınmasında, büyük mücadeleyi ortaya koyacağımız kararlılığın sadece ülkemize değil, yakın coğrafyamıza, komşularımıza, özellikle Balkanlar’a da çok iyi geleceğinin altını çizmek istiyorum.”

BAKOYANNİS: “İNSANCIL ŞEHİRLER İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

2023 Ocak ayı itibariyle B40 Dönem Başkanlığı’nı İmamoğlu’ndan teslim alacak olan Atina Belediye Başkanı Bakoyannis de ev sahipliğinden dolayı İBB Başkanı’na teşekkürlerini sundu. Bakoyannis’in konuşmasının satır başları şunlar oldu:

“Zengin ve görkemli tarihi, özellikle biz Yunanlıları başta olmak üzere, dünyanın her yerindeki birçoğumuzun kalbinin daha hızlı çarpmasını sağlayan harika ve eşsiz şehir İstanbul’da olmaktan mutluluk duyuyorum. Sıcak misafirperverliği için, sevgili dostum ve meslektaşım Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz belediye başkanları için, İstanbul'da, Atina'da, Sofya'da veya Sarayova'da her şehirde, her kazanılan boş alan, şehir için bir nefes, insan için bir haktır. Daha yeşil, daha rahat, daha dostane, daha adil, daha insancıl şehirler için uğraşıyoruz. Hele de Boğaz’ın kıyısında, gerçek bir mücevher olan güzel İstanbul söz konusu olunca. Balkan ülkelerinin kardeşlik ağacının dostluğun, dayanışma ağacının etrafında toplandık. Şehirlerimizin her biri, ağacın dallarında büyüyen bir yaprak gibidir. Kökleri de derindir. Diyalog, iş birliği ve karşılıklı yardımdan beslenir. Bu ağaç, büyük ve güçlüdür. Kötü şartlara da dayanıklıdır. Kara, rüzgara karşı da dayanıklıdır. Üzerinde de çocuklarımız oynuyor. Başka bir dil konuştuğu veya başka bir Tanrı’ya için ön yargılarla, nefretle doğmayan, büyümeyen çocuklarımız. Onlar için uğraştığımız, onlar için çalıştığımız çocuklarımız.”

“YIKMAK KOLAYDIR; ZOR OLAN İSE, İNŞA ETMEKTİR”

“Temel inancımızın görünen ve somut kanıtı şudur: Toplumlar, siyasetin önündedir. Şehirler de halka ve topluma en yakın demokratik kurumlardır. Bizler, halkımızın samimi duygularını, katkısız ve etkili bir şekilde yorumlamalıyız. O duygular ki; siyasi istismara dayanmayan duygular. Karşılıklı güven ve karşılıklı saygıya dayanan duygular. Dostluk köprüleri için yapı malzemeleri olan duygular. Unutmayın ki; yıkmak kolay olandır. Zor olan ise, inşa etmektir. Bir sene önce önerdiğimiz Balkan Şehirleri Ağı; barışı, güvenliği, özgürlüğü, demokrasiyi teşvik etmek için önemlidir. Bu anıt, milli duygularımızla oynayanlara karşı da bir cevaptır. Bizi buradan duysunlar, İstanbul'dan, kültürün kavşağından duysunlar. Yunan, Türk, Bulgar, Boşnak, Hırvat ve burada bulunmayan diğerleri. Bugün, hepimiz buradayız. Sesimizi birleştirip, net bir mesaj veriyoruz: Alaycı milliyetçiliğe, hayır. Kavgaya, hayır. Bizi birleştirenler, bizi ayıran şeylerden daha fazla. Bugün farklı bir yol izlemeyi tercih ediyoruz. Aşırılığın ve anlaşmazlığın yolunu değil; umudun, ölçülülüğün ve birliğin yolunu seçiyoruz. Eleftherios Venizelos ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ilerliyoruz. 1934’te, yıllarca süren şiddet ve kan dökülmesinden sonra, Nobel Ödülü'nün Atatürk'e verilmesini öneren Venizelos'un yolu. Barışı ve dostluğu seçiyoruz.”

Konuşmaların ardından İmamoğlu, 9 Balkan şehrinin belediye başkanları, CHP milletvekilleri Turan Aydoğan, Gökan Zeybek ve Sezgin Tanrıkulu ile sanatçı Tomak tarafından kesilen kurdele ile Balkan Şehirleri Parkı, vatandaşların hizmetine girmiş oldu. ( Videolu )