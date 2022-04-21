İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek Yönetimi İftar Verdi

KALABALIK SALON’A VE CAMİ AVLUSUNA SIĞMADI

İftar davetine başka programları olduğu için katılamayan MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan Gönderdiği mesaj ile dernek yönetimine teşekkür etti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy belediyenin sokak iftarı olması nedeni ile iftara katılamazken yerine yardımcısı Osman Dinç’i gönderdi. AK PARTİ Genel Merkez MYK Üyesi Av.Metin Tarhan,CHP Zeytinburnu İlçe başkanı Metin Doğan,Demokrat Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Servet Hacıahmetoğlu, CHP Zeytinburnu ve İBB Meclis Üyesi İş İnsanı Düzgün Kaya, Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya,İstanbul Times Medya Grubu İmtiyaz Sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere çok sayıda STK Başkanı ve iş insanı ile cami cemaati iftara katıldı.

DERNEK BAŞKANI MURAT ELMAS GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Dernek başkanı olarak seçildiğim günden bu yana her sene ramazan ayında ilçe protokolümüz,STK Yöneticileri ve cami cemaatimizin katıldığı büyük bir iftar programı yapıyoruz.Bu sene pandemi kuralları gevşeyince dernek olarak iftar proğramı yapma kararı aldık.

Çok şükür beklentimizin çok üstünde bir katılım oldu. Bizi yalnız bırakmayıp iftarımızı katılan herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)