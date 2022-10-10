İlkokul Öğrencilerine Ücretsiz Ağız Bakım Seti

Zeytinburnu Belediyesi gelişme çağında olan ilkokul öğrencilerine yönelik ağız bakım alışkanlığı kazandırmak ve diş sağlığının korunması amacıyla; Zeytinburnu’ndaki okullarda diş macunu, diş fırçası ve bilgilendirme broşüründen oluşan ağız bakım setini ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Zeytinburnu Ziya Gökalp İlkokulu’ndaki ağız bakım seti dağıtım programına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı. Başkan Arısoy sınıfları dolaştı, öğrencilere ağız bakım seti dağıtıp bilgilendirmelerde bulundu. Temizliğin önemine dikkat çekilen etkinlikte öğrenciler bakım setinin içinde bulunan broşürleri okuyarak doğru diş fırçalama tekniğini öğrendi. Her yıl düzenlenen proje çerçevesinde bu yıl Zeytinburnu’nda 14 okulda yaklaşık 18 bin öğrenciye diş bakım seti hediye ediliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“EL YIKAMA ALIŞKANLIĞINI KAZANDIRMAK İÇİN DE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, uygulamayı 2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yaptıklarını belirterek, “Zeytinburnu Belediyesi olarak Zeytinburnu’ndaki bütün ilkokullara diş fırçası ve macunu dağıtıyoruz. Her yıl yapıyoruz, bu yıl yaklaşık 18 bin çocuğumuza ulaşmaya çalışıyoruz. Bunda maksadımız erken yaşta ağız bakım alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmaktır. İlçemizdeki bir üniversiteyle işbirliği halinde çocuklarımıza doğru el yıkamayı da öğreteceğiz, buna önümüzdeki ay başlayacağız. Bunu her yıl yapıyoruz, özellikle pandemi döneminde bunun ne kadar önemli olduğunu gördük, pandemiden öncede yapıyorduk. Bu yıl bir farklılık olarak diş fırçası ve macununu koyduğumuz kutuyu değiştirip bez haline getirdik. Bu bezde bizim Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi atölyemizde özel olarak üretildi, bütün çocuklarımıza bu vesileyle ulaşmış oluyoruz. Benim için de moral oluyor çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



