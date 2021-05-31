İki Yılda 62 Ton Atık Geri Dönüştü

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması adına, Cumhurbaşkanlığı’nın ülke genelinde başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesine Zeytinburnu Belediyesi’nden tam destek geldi. 2 yılda 62 ton atık geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılırken, çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş oldu. Zeytinburnu Belediyesi, bu çalışmalarından dolayı İstanbul’un ilk ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilçesi oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ORGANİK ATIKTAN 8 TON GÜBRE ÜRETİLDİ

İlk olarak Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası’ndan başlatılan dönüşüm çalışmasında, bina içerisindeki çöp kovaları toplandı, ortak alanlara ayrıştırılmış atık biriktirme ekipmanları yerleştirildi. Hizmet Binası’nın arka alanında oluşturulan tehlikeli ve tehlikesiz atık geçici depolama alanı oluşturularak, aylık 2 bin 500 ton değerlendirilebilir atık dönüşüme kazandırıldı. Aynı zamanda bina içerisinde biriken organik atıklar belediyeye ait kompost cihazında işlenerek doğal gübre haline getirildi. Elde edilen gübre park ve bahçelerdeki saksı bitkilerinde kullanıldı. Zeytinburnu Belediyesi’nde 2 yıla yaklaşan ‘Sıfır Atık’ çalışmaları neticesinde, toplam 62 ton değerlendirilebilir atık geri dönüşüme kazandırıldı. 32 ton biyobozunur (organik) atık işlenerek, 8 ton kompost ürün elde edildi.

FESLEĞEN TOHUMLARIYLA BİRLİKTE YENİDEN GERİ DÖNÜŞ

Zeytinburnu Belediyesi olarak ‘Sıfır Atık’ projesine en başından beri tam destek verdiklerini söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “’Sıfır Atık’ projesi belediyemiz için son dönemlerin en önemli konularından bir tanesiydi. Hepimiz yaşadığımız çevreyi korumak zorundayız.

Çevremizdeki her şeyin tükenen, biten bir yapıda olduğunun farkında olmalıyız. Bu anlayışla hareket ederek, projenin en başından itibaren büyük ve önemli adımlar attık. Bunlardan bir tanesi de, organik atıkları geri dönüştürdüğümüz kompost ünitemizdi.

Topladığımız 32 ton civarındaki organik atığı kompost tesisinde işledik ve buradan 8 ton kompost, yani kullanılabilir gübre çıktı. Gübreleri park ve bahçelerimizdeki saksı bitkilerinde kullanıyor, aynı zamanda belediyemizin çevre etkinliklerinde teşvik edici olması adına içinde fesleğen tohumlarıyla birlikte hediye ediyoruz.” dedi.

İLÇE GENELİNE 1.000’E YAKIN ‘SIFIR ATIK’ KONTEYNERI YERLEŞTİRİLDİ

Zeytinburnu’nda geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için bine yakın bölgeye ayrıştırılmış konteynerlar yerleştirildiğini belirten Başkan Arısoy, vatandaşların sisteme destek vererek işleyişe kısa sürede adapte olduğunu, geri dönüştürülebilir atıklarını evlerde ayrı ayrı depolanarak bu istasyonlara bırakıldığını ifade etti.

“ATIĞINI GETİREN PUANI KAZANIYOR”

Bir diğer önemli çalışmanın Mobil Atık Kazanç Aracı olduğunu kaydeden Başkan Arısoy, “Haftanın belli günleri ilçenin farklı lokasyonlarına ziyarette bulunan Mobil Atık Kazanç Aracı’mız hemşehrilerimizin getirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları topluyor. Tartılan bu atıklar hemşehrilerimize verilen tanımlı kartlara puan sistemi olarak geri dönüyor.

Böylelikle küçük de olsa teşvik edici bir kazanç elde etmiş oluyorlar. Takdir edersiniz ki, bu hususta en önemli sorumluluk hemşehrilerimize ait. İlk günden itibaren bu işe tahminlerimizin üzerinde bir ilgi oldu.

Hemşehrilerimizden duyarlılıklarının artarak devam etmesini, komşularından bu hususa riayet etmeyenleri de, uyarmalarını özellikle istirham ediyorum. Çünkü geri kazandığımız her atık ekonomi için büyük bir kazançtır.” diye konuştu.

ATIK YÖNETİM MERKEZİ’NDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Yapılan bu çalışmalar neticesinde Zeytinburnu’nda geri dönüşüme olan ilginin her geçen gün arttığını, bunun için de daha kapsamlı çalışmalara yöneldiklerini anlatan Başkan Arısoy, “İlçemizin birinci sınıf bir ‘Atık Yönetim Merkezi’ne sahip olması için çalışmalara başladık. Merkezimizin inşaat çalışmaları başladı. Burada daha büyük işler yapmak niyetindeyiz. İlçemizdeki semt pazarlarından topladığımız organik atıkları geri dönüştürebileceğimiz bir tesis kuracağız.” açıklamasında bulundu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)