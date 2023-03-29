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İftarda Çorba, Yatsı da Sahlep İkramı…

Her Ramazan ayında olduğu gibi orucunu yolda açmak durumunda kalan vatandaşlara iftar saatinde çorba ikramına devam eden Zeytinburnu Belediyesi, teravih namazlarından sonra ise sıcak salep dağıtımı yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2023 Çarşamba 14:46
İftarda Çorba, Yatsı da Sahlep İkramı…
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İftar saatine yolculuk esnasında girmek durumunda kalan vatandaşları unutmayan Zeytinburnu Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de çorba ikramına devam ediyor.
Ramazan ayı boyunca, her gün ilçede belirlenen beş ana ulaşım noktasında çorba dağıtımı yapan Zeytinburnu Belediyesi, aynı zamanda teravih namazlarından sonra, Mobil İkram Aracı vasıtasıyla sıcak salep dağıtımı da yapıyor.
Ramazan ayı boyunca günlük ortalama 2 bin kap çorba dağıtımı gerçekleştirecek olan Zeytinburnu Belediyesi, ilçe içerisinde yer alan camilerde kılınan teravihlerden sonra her akşam yaklaşık 1.500 bardak sıcak salep dağıtımına devam edecek.
Çorba ikramları; Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası Önü, 15 Temmuz Meydanı, Cevizlibağ Tramvay Durağı, Kazlıçeşme ve Zeytinbunu Marmaray İstasyonlarında yapılıyor.

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