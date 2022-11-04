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İETT Blokları’nda Kentsel Dönüşüm Başladı

Zeytinburnu Belediyesi, İETT Blokları’ndaki plan sorununu çözerek hak sahipleri ve özel sektör arasındaki anlaşmayı sağladı. 15 yıl sonra çözüme kavuşan İETT Blokları Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşan Başkan Ömer Arısoy, “Bugün mutlu sonun en önemli ayağındayız. İnşallah teslim töreninde de bir arada olmak nasip olur.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Kasım 2022 Cuma 14:45
İETT Blokları’nda Kentsel Dönüşüm Başladı
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1974 yılında Zeytinburnu Merkezefendi Mahalallesi’nde inşa edilen İETT Blokları’nın kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuştu. 2010 yılından bu yana hak sahiplerinin talepleriyle özel sektör arasında anlaşma sağlanamayan projede Zeytinburnu Belediyesi alandaki sorunları tespit ederek çözüme ulaştırdı.

İETT Blokları Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’ne; Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ve BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

İstabul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

ÖMER ARISOY, “ZEYTİNBURNU’NDAKİ TÜM EVLERİN DEPREME DAYANIKLI OLMASINI ARZU EDİYORUZ”

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Yazdan kalma bir günde mutlu bir vesile ile bir aradayız. İETT Blokları Zeytinburnu’nda dönüşüm denince ilk akla gelen ve Dünya Bankası Projesi ile teklif götürülen bir yerdi. Buranın bir imar planı sorunu vardı. Buranın avantajı şuydu: Komşu parselle planı eksikti. Ben maliklere dedim ki sizi komşu parsele eşitleyeceğiz. İETT Konutları malikleri inandılar bu meseleye… Buradaki komşularımızın birçoğuyla haberleşiyoruz. Bugün mutlu sonun en önemli ayağındayız. Biz tüm Zeytinburnu’ndaki evlerin depreme dayanıklı olmasını arzu ediyoruz.Şükranla anmak istediğim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum. Kendisine durumu arz ettim. Çünkü Zeytinburnu’nda dönüşüm meselesi çok önemli bir konuydu. Kendisine anlattım. Seçimden önce imar planını yaptı gönderdi. Allah’a sonsuz şükürler olsun. İnşallah teslim töreninde de bir arada olmak nasip olur.” ifadelerini kullandı.

YÜKSEL SÖNMEZ “İNANDIK, MÜCADELE ETTİK”

İETT Blokları hak sahibi ve yönetici Yüksel Sönmez, mutlu olduklarını belirterek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 6306 kanun çerçevesinde kat karşılığı sözleşme yapmamız için bize kat malikleri 252 adet daire 10 yönetici arkadaşıma yetki verdi. Bu yetki çok ağırdı. Bu yetkiyi yüklenmek, yanlış yapmamak, blok sahibi arkadaşlarımın ceplerinden 1 kuruş çıkartmadan bu işi yapmak; bu nasıl olacak? Arkadaşlarım gece gündüz çalıştı. Bizim sorunumuzu çözen en önemli kişi Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy’dur.” dedi.

İETT BLOKLARI HAKKINDA

1974 tarihlerinde yapılan İETT Blokları’nın hak sahiplerinin talebiyle özel sektör tarafından 2010 yılında kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Müteahhit tarafından 2014 yılında çalışma alanında bulunan 252 adet bağımsız bölüm (konut) için malikler ile anlaşılmasına rağmen neticeye varılamadı. Alandaki sorunlar tespit edilerek Zeytinburnu Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılarak gerekli destek sağlandı. Bunun sonucunda müteahhit ile mülk sahipleri arasında 2021 tarihinde sözleşmeler imzalandı ve yerinde inşaat çalışmaları başladı.

Anlaşmaya göre BOSS4 Gayrimenkul, 252 konuttan oluşan 10 binayı yıkarak 467 konut, 15 ticari alandan oluşan toplam 482 adet bağımsız bölüm inşa edecek.

Kaynak:İstanbul Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 04.11.2022 14:50
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