İBB’Ye Ait Zeytinburnu Kapalı Spor Kompleksinde Neler Oluyor ?

İBB NEDEN BİZ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİ ÖDEMİYORUZ SAHİBİ KİMSE ONA İADE EDİLSİN DEDİ ?

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy İBB komisyonlarından geçen karara itiraz ederek Zeytinburnu halkının ortak kullanımına sunulan bir yerin başka bir vakıf veya kuruma verilmesine karşı olduklarını ifade ederek İBB’nin yanlış karardan dönmesini beklediklerini ifade etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

CHP ZEYTİNBURNU BELEDİYE MECLİS ÜYESİ VE GRUP BAŞKAN VEKİLİ H.HÜSEYİN ÜSKÜDAR İSE ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI

İBB Üst yapı projeler Müdürlüğü'nün bahsi geçen alandaki projenin yatırım önceliğinin bulunmadı ile ilgili 14 12 2020 tarihli yazısına istinaden kamulaştırma bütçesinin daha verimli kullanılması adına kamu yararı gözeterek kamulaştırmanın uygun olmayacağı görüşü verilmişti.

Buna istinaden İstanbul Büyükşehir Belediyesi encümenine havale edilen Dosya'dan CHP Zeytinburnu ilçe başkanlığı olarak haberimiz olması üzerine İBB nezdinde en üst makamlarla görüşerek bu yerin yıllardır Zeytinburnu halkına Spor tesisi olarak hizmet verdiğini ve arsanın Spor kompleksinden ayrılmayacağını ilişkin yaptığımız görüşmeler neticesinde dosyanın tekrar Emlak dairesine iade edilmesini sağladık

CHP Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi ve Grup başkan vekili Hasan Hüseyin Üsküdar konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst yönetiminden söz aldıklarını ve buranın Zeytinburnu halkına hizmet vermek üzere girişimlerinin devam edeceğini ifade eden H.H.Üsküdar bahse konu arsa tekrar Spor Kompleksi alanında kalmış olduğunu ifade ederek Zeytinburnu halkının yararı söz konusu olduğu zaman haklı tarafta olacaklarını ifade etti.

İBB’nin kendi uyarıları ile hatadan dönmesini olumlu karşıladıklarını ifade eden CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan’da İBB’nin hatalı karardan dönmesi bizleri de sevindirdi diyerek görüş beyan etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber ajansı(İTHA)