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İBB.' Den Açıklama Var: Yine Kaçak Yapı, Yine Polis Koruması

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde bulunan yeşil alana kaçak olarak inşa edilen satış ofisinin yıkımına bir kez daha engel olundu. Devletin zabıtası ile devletin polisi yine karşı karşıya getirildi. Mahkeme kararları İBB lehinde olduğu halde İstanbul Valiliği devreye girdi, yıkım durduruldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ağustos 2023 Salı 16:15
İBB.' Den Açıklama Var: Yine Kaçak Yapı, Yine Polis Koruması
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BAKANLIK KAÇAK YAPI İÇİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

2003 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamuya bırakılan Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi 3284 ada 59 parselde bulunan yeşil alana çok katlı, cam dış cepheli plaza şeklinde kaçak yapı inşa edildi. İBB İmar Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında kaçak yapıyla ilgili tespitte bulundu. Kaçak yapının yıkımı için Encümen kararı alındı. Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek kaçak yapıyla ilgili plan değişikliğine gitti.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner -Zeytinburnu, İstanbul 

MAYIS AYINDA DA ENGELLENDİ

İBB İmar Müdürlüğü, 775 sayılı Gecekondu Kanununun kendisine tanıdığı hakkı kullanmak üzere işlem başlattı. Akzirve Turizm İnşaat Gayrimenkul bu kararı mahkemeye taşıdı. Mahkeme İBB lehinde karar vererek, bakanlığın plan değişikliğini iptal etti ve 775 sayılı kanuna göre yapılan işlemi hukuka uygun buldu. Kaçak yapının yıkımı önünde yasal engel kalmadı. İBB ekipleri Mayıs ayında yıkım için harekete geçti.

MAHKEME SÜREÇLERİ İBB LEHİNE SONUÇLANDI

Ancak bu sefer de kaçak yapı sahipleri mahkemeye başvurarak yürütmeye durdurma kararı aldırdı. İBB yürütme durdurma kararına da itiraz etti. Bir üst mahkeme İBB’nin başvurusunu haklı bularak kararı kaldırdı.

VALİLİK VE KAYMAKAMLIK DEVREYE GİRDİ

Bu sabah yıkım için yeniden harekete geçen İBB ekiplerinin karşısına bu kez polis çıkarıldı. Mahkeme hükümleri açık olduğu, İBB lehinde karar verildiği halde İstanbul Valiliği mahkeme sürecinin devam ettiği gerekçesiyle Zeytinburnu Kaymakamlığına resmi bir yazı göndererek işlemin durdurulmasını istedi.

İSTANBUL VALİSİ İMZASIYLA YAZI GÖNDERİLDİ

İBB İmar Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri polisle karşı karşıya geldi. Ekipler, yasal olan yıkım işlemini gerçekleştirmek için beklerken, AkZirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketin adına 12.İdare Mahkemesine başvuru yapıldı. Mahkeme karar vermek için süre isterken, bu kez de İstanbul Valisi Davut Gül devreye girdi. Bizzat valinin imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilgili taraflara resmi yazı gönderilerek, yapının hazineye intikal ettiği, AkZirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketinin yapıyı kiralamak için müracaat ettiği, talebin değerlendirildiği gerekçe gösterilerek, yıkıma ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması istendi. İBB ekipleri valilik yazısı üzerine yıkımı gerçekleştiremedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 29.08.2023 17:27
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