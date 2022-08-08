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Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)

Zeytinburnu İmam Cafer-i Sadık Camisi Dernek Başkanı İş İnsanı Murat Elmas ve yönetimi Hz. Hüseyin ve 72 yakının 1383 yıl önce Kerbela’da şehit edilen Ehlibeyt yakının ı acı ve gözyaşları içinde andı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:20
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
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ACI, IZDIRAP VE HÜZÜN VARDI,SOKAKLAR GÖZYAŞLARI İLE ISLANDI …

Tarih Öğretmeni ve ehlibeyt dostu Taner Kırhan’ın yaptığı başarılı sunum ile başlayan Kerbela şehitlerini anma ve matem törenine önemli kişiler katıldı.

Hz. Hüseyin başta olmak üzere 72 yakının 1383 yıl sonra Zeytinburnu’nda rahmetle yad edilip Yezid ve yandaşlarının lanetlendiği programa,TBMM. Başkan vekili ve MHP İstanbul Milletvekili ve genel başkan yardımcısı Celal Adan,Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, MHP İstanbul İl başkanı Birol Gül, Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı A.Selami Delibalta, MHP Zeytinburnu ilçe başkanı Habip Kapıcıoğlu, MHP Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi Reşat Ok, CHP ilçe başkanı Metin Doğan, İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Hasan Hoşben,Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, Sümer Mahalle Muhtarı Akın Coşkun, Nuripaşa Mahalle Muhtarı Yılmaz Kaya, CHP ZB. Genlik kolları başkanı Erdem Dursun, İmam Caferi Sadık Camisi hocalarından imam Ali Salmanlı ve Hüseyin Tunç, Zeytinburnu Erikli Baba Cemevi Dernek başkanı Cumali Kara, Erikli baba Cemevi dedesi Binali Doğan başat olmak üzere çok sayıda kişi anma programına katıldı.

MATEM TÖRENİNDE ÖNEMLİ KONUŞMALAR OLDU

İlk olarak cami imamlarından Ali Salmanlı,Hüseyin Tunç Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy ve TBMM başkan vekili Celal Adan günün anlam ve önemine binaen önemli konuşmalar yaptı.

Cami İmamlarından Ali Salmanlı ve Hüseyin Tunç yaptıkları özet konuşmalarında “Yezid ve askerlerinin tam bundan 1383 yıl önce Irak’ın Kerbela bölgesinde günlerce aç ve susuz bıratıkları Hz. Hüseyin efendimiz ve 72 yakınına karşı yaptıkları zulmü gelecek kuşaklara aktarmak ve unutturmamak için ehlibeyt dostları bugün hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacak dediler.

Ömer Arısoy ‘da yaptığı konuşmada 14 asır önce Peygamber torunu Hz.Hüseyin ve 72 yakına karşı yapılan katliamların yıl dönümünde Kerbela şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum dedi.

TBMM Grup başkan Vekili MHP Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan ise birlik ve beraberliğimize yönelin oldukça yararlı ve bütünleştirici bir konuşma yaptı.

İMAM CAFER-İ SADIK DERNEK BAŞKANI İŞ İNSANI MURAT ELMAS İSE GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ …

Öncelikle TBMM başkan vekilimiz sayın Celal Adan ‘a,Zeytinburnu belediye başkanımız Ömer Arısoy’a, Zeytinburnu İlçe emniyet Müdürümüz sayın Murat Yıldırım’a ,MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gül’e, siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına,Mahalle muhtarlarımıza, meclis üyelerimize ,basın mensuplarımıza,kurum müdürlerimize ve bizi yalnız bırakmayan bütün ellibeyt dostlarına kendim ve dernek yönetimin adına katılım sağlayan herkese teşekkür ederim dedi.

ÖZELLİKLE KERBELA OLAYINI TİYATRO ŞEKLİND ALATAN OYUNU İZLEYEN BİR ÇOK KİŞİNİN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMASI HZ.HÜSEYİN VE EHLİBEYT SEVDASININ BU HALKIN GÖNLÜNDE BİTMEYECEĞİNİ GÖSTERDİ...

1383 Yıl önce Irak’ın bir bölgesi olan Kerbela’da yaşanan zalimliği anlatan olayın tiyatral bir şekilde sahnelenmesi sırasında izleyiciler içinde arasında ağlayanların gözyaşları caddeleri ıslattı.

İstanbul Times Medya Grubu olarak her sene Kerbela şehitlerinin yasını Zeytinburnu ilçesinde halka yaşatan Murat Elmas ve yönetime teşekkür ederiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 09.08.2022 09:35
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