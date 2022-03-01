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“Her Yeni Gün, Gençlerimize Yeni İmkânlar Sağlamak İçin Çalışıyoruz”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Gençlerle Baş Başa” programı kapsamında 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Gençlere yeni imkânlar sağlamak için çalıştıklarını belirten Arısoy gelen bir soru üzerine; göreviyle ilgili rol modelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Mart 2022 Salı 15:11
“Her Yeni Gün, Gençlerimize Yeni İmkânlar Sağlamak İçin Çalışıyoruz”
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ‘Gençlerle Baş Başa’ programı kapsamında her hafta lise öğrencileriyle bir araya geliyor.

Ömer Arısoy bu kez de 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Başkan Arısoy, hem öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı hem de Zeytinburnu Belediyesi’nin gençlere yönelik çalışmalarını anlattı.

Zeytinburnu’nda gençlerin iyi yetişmesi hususunda sorumluluk hissettiğini kaydeden Arısoy, “Bizi en çok motive eden işler çocuklarımız ve gençlerimizle alâkalı olanlardır. Okul dışında; Yaz – Kış Spor Okulları, İzci Evi, Buz Pisti, Bilim Zeytinburnu, Gençlik Merkezi gibi alanlar oluşturarak gençlerimize kendilerini geliştirme imkânı sunuyoruz. Velhasıl biz her yeni gün, gençlerimize yeni imkânlar sağlamak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ARISOY, ROL MODELİM: RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR

100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin “Eğitim hayatınız boyunca rol model aldığınız kimse var mıydı?” sorusu üzerine Başkan Ömer Arısoy, “Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışıklığımız 1990 yılına dayanır. Özellikle şimdi bulunduğum görev itibariyle benim rol modelim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ayrıca 1994 İstanbul Büyükşehir Belediyesi rol modelini geliştirerek ilçemize uyguladığımızı da söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.

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