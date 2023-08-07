Hem İlçe Başkanı Oldu Hem de Adaylığını Açıkladı (VİDEOLU)

CHP. GENEL MERKEZİN YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNDE ADAY OLMAYI DÜŞÜNEN PARTİ MENSUPLARI İLÇE KONGRELERİNDE ADAY OLMASIN GENELGESİNE RAĞMEN İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİĞİ KONGREDE 31 MART 2024’DE ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ‘ın divan başkanlığı yaptığı kongre’de Yaşar Dindar, Deniz Üsküdar ve İlker İvdik’ten oluşan divan heyeti görev yaptı.

Divan başkanı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yaptığı konuşmada birlik ve beraberlikten bahsederek birileri sanki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB başkanımız arasında bir sorun varmış gibi göstermelerinden medet ummaları boş çıkacak, başta Zeytinburnu olmak üzere İstanbul bir çok yeni ilçesinde ve İBB ‘de yeniden belediye başkanlıklarını kazanarak CHP bayrağını belediyelerimize dikeceğiz dedi….

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner -Zeytinburnu - İstanbul

AK PARTİDEN İSTFA EDİP CHP’YE GEÇEN MECLİS ÜYESİ ADEM ULUOCAK’IN’DA CHP’YE GEÇMESİ İLE BİR İLK YAŞANDI ABİSİ SÜLEYMAN ULUOCAK İLE AYNI PARTİNİN MECLİS ÜYESİ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

31 Mart 2019 Yerel Yönetim seçimlerinde Ak Parti‘den Meclis üyesi seçilen İnşaat Mühendisi Adam Uluocak Mart 2023 ‘de sessiz sedasız Ak Parti’den istifa edip 6 ay bağımsız kaldıktan sonra 6 Ağustos 2023 tarihinde İBB Çırpıcı 1453 Sosyal tesislerinde yapılan 38.Olağan ilçe kongresinde Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin taktığı CHP rozeti ile resmen CHP’li oldu.

İŞTE ADEN ULOCAK’IN YAPTIĞI KONUŞMA ….

Sevgili Hazirun sayın belediye başkanım sayın ilçe başkanım sayın basın tüm salon hepinize hoşgeldiniz diyorum.

CHP mahalle ve ilçe teşkilatlarından meclis üyelerine özellikle ilçe başkanı Metin Doğan başkanımıza bir zeytinburnu çocuğuna sahip çıktıkları canı gönülden teşekkürü borç biliyorum.

Evet salonun da ahenginden aldığım intiba üzere yaşanmış bir olayı hatırlatmak istiyorum.

Yıl 1919 istanbul işgal altında taksimde İstiklal caddesinde İngiliz teğmen ile Türk yarbay karşılaşıyor İngiliz teğmen yarbaydan selam vermesini bekliyor akşam Harbiye nazırı yani genel kurmay başkanı yarbayı çağırıyor evladım teğmene selam vermemişsin diyor hemen bir özür yazısı yazalım diyor yarbay askerlikte siz benden daha rütbelisiniz onun bana selam vermesi gerekiyor deyince Harbiye nazırı evladım biz esiriz senin haberin yok mu demesiyle yarbay masadan kalkıyor ve ben esir değilim diyerek milli mücadeleye katkı sunmak için Anadolu’ya geçiyor.

Evet yarbayın Anadolu’ya milli mücadeleye geçtiği gibi artık Zeytinburnu’nu Zeytinburnu insanı yönetmeli diyerek bu mücadele başlamalı hayırlı olmasını diliyor… Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var …

Allaha emanet olun.

İŞTE METİN DOĞAN’IN KONGERE YAPTIĞI KONUŞMA…

En zor koşullarda partisine sahip çıkan,

Ay-yıldızlı Bayrağı’n gölgesinden ayrılmayan,

Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı kalan,

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi liderliğine inanan,

Her türlü baskı karşısında baş eğdirilememiş,

Cumhuriyet Halk Partimizin büyük ve inançlı örgütü

Hepinizi saygıyla selamlıyorum!!

Sizlerle birlikte özgürlük,demokrasi ve barış mücadelesi verdiğim için,

Sizlerle birlikte hak,hukuk,adalet mücadelesi verdiğim için,Sizlerle birlikte otoriter tek adam yönetimine karşı mücadele ettiğim için,Sizlerle birlikte ‘’Ne ezen,ne ezilen,insanca,hakça bir düzen mücadelesi verdiğim için,Sizlerle birlikte alınterinin hakkı için, Ekmeğin hakça bölüşümü için,Sizlerle birlikte Zenginliğin,servetin,saraya ve yandaşlara değil;

Halka eşit dağıtılması için verdiğimiz mücadeleden Büyük onur duyuyorum, kıvanç duyuyorum!

Bugün bu salona baktığımda ortak paydası Zeytinburnu olan

Her siyasi görüşten,her farklı görüşten dostlarımızı görüyorum!

Bugün bu salona baktığımda Zeytinburnu’nun savunmasını yapanları görüyorum!

Bugün bu salona baktığımda Trakya’yı görüyorum! Karadeniz’i Görüyorum!

Ege’yi görüyorum! Doğu’yu görüyorum! Anadolu’yu görüyorum!

Türkiye’yi görüyorum! Bugün bu salona baktığımda coşkuyu ve heyecanı görüyorum!

Bugün bu salona baktığımda umudu görüyorum!

Bugün bu salona baktığımda gençleri görüyorum!

Bugün bu salona baktığımda kadınlarımızı ,kızlarımızı ve analarımızı görüyorum!

Bugün bu salona baktığımda

Zeytinburnu’nu geri almak isteyen yiğit insanları görüyorum!

Bugün bu salona baktığımda 30 yıldır Zeytinburnu’nun kanını emenlere,

Rantını yiyenlere karşı dik duranları görüyorum!

Bugün bu salona baktığımda 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk

Partisi’nin iktidarını görüyorum!

Bu kongre büyük kongredir!

Çünkü bu kongrenin hedefi ve amacı büyüktür!

Bu kongrede sadece İlçe Başkanı,İlçe Yönetim Kurulunu ve İl Delegelerini

Seçmeyeceksiniz!

Aynı zamanda 2024 Yerel Seçimlerinde iktidara giden yolda

Büyük yürüyüşümüzün önünü açacaksınız!

Bu kongre büyük ve değerli bir kongredir!

Çünkü deprem gerçeği karşısında 30 yıldır ölüm tabutlarında

yaşatmaya mahkum ettiğiniz halkımızın

Tabutlarından çıkıp sesini yükselttiği bir kongredir!

Bu kongre büyük bir kongredir! Çünkü sokaklarını, caddelerini, meydanlarını, parklarını, sahillerini teslim ettiğiniz göçmen, istilacı yığınlarına karşı Zeytinburnu’nun savunmasını yapanların iradesini ortaya koyduğu kongredir!

Bu kongre büyük bir kongredir! Çünkü ‘’Yeter artık Zeytinburnu’nu Zeytinburnu’nun evlatları, Zeytinburnu’nun çocukları yönetsin’’ iddiasının mührünün vurulduğu kongredir!

Kent yağmacıları,kent haydutları bundan 30 yıl önce geldiler!

Önce deprem aktarım alanlarımızı yuttular!

Sonra sahil bandını yüksek yapılı kulelerle donatıp rüzgarımızı kestiler!

Arkasından E-5 bandını ayrıcalıklı özel imarla kapattılar!

Yetmedi! En son Topkapı Sur bandını yediler!

Yetmedi! Vatanı mülteci kampına dönüştürdüler!

İşte bu kongrenin amacı bu yağmacıları geri göndermenin

Karar altına alındığı kongredir!

Zeytinburnulu hemşehrilerimiz deprem riski altında yaşarken,

30 yıldır Zeytinburnu’nunu yönetmenize rağmen,

Genel iktidarın sizin elinizde olmasına rağmen,

İBB son 4 yıl hariç sizin yönetmenize rağmen,

Ve üstelik Avrupa fonlarından büyük deprem bütçelerinin

Kasalarınıza girmesine rağmen,

Ancak %2lik %3lük kentsel dönüşümü becerebildiniz!

Şimdi bir 5 yıl daha yönetseniz neyi başaracaksınız!!!!

Nasıl olsa sizler çoluk-çocuğunuz ve ailenizle ayrıcalıklı imarla yaptırdığınız

kulelerle güvenlik içinde yaşıyorsunuz!

Ama Zeytinburnu’lu yurttaşlarımızı çürük binalarda ölüm riskiyle yüzyüze

yaşamaya mahkum ediyorsunuz!

Özel imarla kendiniz ‘’Götür-götür,Kazan-

kazan’’ yaptınız!!

Vatandaşa kazık attınız!

Avrupa ve Avrupalı rahat etsin diye

3 kuruş uğruna uyguladığınız göçmen ve mülteci politikasıyla

Zeytinburnu’nu zehirlediniz!

Dokusunu bozdunuz!

Kimyasını değiştirdiniz!

Sokaklarında, caddelerinde Türkçe konuşanlar az bulunur oldu!

Geleceğimizi tahrip ettiniz!

Komşuluklarımızı bitirdiniz!

İnsanlarımız birbirine selam verip-almaz oldular!

Zeytinburnu’muzun o güzel o büyük ailesini parçaladınız!

Şimdi Zeytinburnu’nun size cevap verme zamanı geldi! Şimdi Zeytinburnu’nun sizin yaptıklarınızın bedelini size ödetme zamanı geldi! Görüyorum zaman tamam! Görüyorum salon hazır, Sokak hazır, Zeytinburnu hazır!! Ben de 50 yılını Zeytinburnu’na vermiş, Zeytinburnu’nun çilesini çekmiş, Çamurunu çiğnemiş, Zeytinburnu’nu ve Zeytinburnu İnsanını aşkla sevmiş biri olarak Belediye Başkan Adaylığına hazırım!

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)