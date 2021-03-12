GZP Sümer Mahalle Başkanı Ahmet Baş Oldu

AHMET BAŞ: HÜSEYİN ÇETİNER KENDİSİNİ ZEYTİBURNU’NA VAKFETMİŞ DURUMDA…

Hüseyin Çetiner‘in Zeytinburnu ilçesine yaptığı katkıları merhum babamın dernek başkanı olduğu Sümer camisi Dernek başkan yardımcısı olduğu eski caminin yıkılıp yenisinin yapılmasından tutun ilçe ile alakalı yazdığı “Değişim Ve Gelişim Tarihi İçinde Zeytinburnu” İsimli kitap başta olmak üzere ilçemizi tanıtan film ve haberler başta olmak üzere sayısız haber ve makalesinde Zeytinburnu’nun yerli ve yabancı turistlere tanıtmak çaba sarf ediyor.

Ben de yaklaşık olarak Hüseyin başkanımızın ilçe ile alakalı çalışmalarını takip ediyorum. Platform’a mahalle başkanı aradıklarını duyduğum zaman bana ne tür bir görev düşerse her zaman yanınızdayım dedim sağ olsun Hüseyin bey ile yaptığımız istişareler sonucu beni Sümer Mahalle Başkanı olarak uygun buldular.İlçemizin tanıtımı için elimizden ne gelirse yapmaya gayret edeceğim. Bize güven duyan herkes teşekkür ederim şeklinde sözlerini tamamlayan Ahmet Baş Platformumuzun ilçeye değer katacağında şüphem yok” dedi.

GZP KURUCU BAŞKANI GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER ŞUNLARI SÖYEDİ

Dünyada ve ülkemizde köyler,beldeler,ilçeler,iller ve ülkeler artık ne iş olsa yaparız abi mantığı ile bir yere gelemezler.Bizde yıllardır yüzlerce tarihi mekan ve ilçe toprakları üzerinde bulunan mezarlıklarımızda MEDFUN bulunan tanınmış ve ülkeye hizmet etmiş ebedi şahsiyetlerimizi yerli ve yabacı turistlere tanıtmak için yıllardır ilçeye yönelik tanıtım faaliyeti yapıyoruz.

İlk çalışmam üzerinde 2005 yılında çalışmaya başlayıp 2008’de basımımı yaptığımız Değişim Ve Gelişim Tarihi İçinde Zeytinburnu isimli eserimi yazdım. 2016 yılında 12 arkadaşım ile beraber Geleceğim Zeytinburnu Platformu’(GZP) nu kurdum. 2019 yılında ise 99 kişiden oluşan Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yüksek İstişare heyetini devreye koyduk. 2020 yılında ise 13 Mahallemize başkan ve 10 ar kişiden oluşacak Mahalle Yönetim başkanlıklarımı kurmaya başladık.

Telsiz Mahalle başkanlığına Yusuf Yonucu, Veliefendi Mahalle başkanlığına Ahmet Dıravacı, Gökalp Mahalle başkanlığına Tuncay Uluğ ve son olarak da Sümer Mahalle bakanlığına İş Sağlığı Ve Güvenliği uzmanı İBB Çalışanı Ahmet Baş’ın atanması ile 4 mahallemizde başkanımızı atadık.Şu an diğer mahallerde başkan adaylarımızı seçme ve istişare çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakın bir sürede diğer mahalle başkanlarımızı ve 10 ar kişiden oluşan mahalle yönetim kurulu üyelerimizi belirleyerek ilçemize değer katmaya çalışıyoruz. İnsanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır.

Hadis-i şerifini kendimize şiar edindik. Arkadaşlarımız ile beraber ilçemiz için güzel işler yapacağımızı düşünüyorum diyen Çetiner katkı sunan herkese teşekkür ederek mahalle başkanlarımıza başarılar dilerim dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)