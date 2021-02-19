GreenBox Öğrencileri Sertifikalarına Kavuştu

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nin, sosyal medya platformlarında profesyonel video içeriği üretmenin temel detaylarını uygulamalı olarak anlattığı “greenbox eğitim kursları” ilk mezunlarını verdi. Sosyal medyaya meraklı gençler 8 hafta boyunca; sosyal medya alanında algı yönetiminden medya okuryazarlığına, içerik üretiminden ekipman kullanımına, kurgudan ışık ve ses kullanımına kadar alanında uzman kişilerden ve akademisyenlerden eğitim aldılar.

Eğitimler teorik, pratik ve uygulamalı olmak üzere 3 temel kategoride verildi. Teorik ve Pratik eğitimi alan öğrenciler, öğrendikleri bilgilerle kendi kanallarını kurdu ve içerik üretim projesi için sahaya çıktılar. Kendi seçtikleri konularda video projesi ürettiler. Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere Zeytinburnu Gençlik Merkezi tarafından bir sertifika töreni düzenlendi. Gençler sertifikalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un elinden aldılar.

ZEYGEM AKADEMİ SEMİNERLERİ

Zeytinburnu Gençlik Merkezi Greenbox Eğitimleri süreci ile birlikte eş zamanlı olarak öğrencilere “Akademi Seminerleri” verdi. Akademi Seminerleri’nde modern dünyanın tarihsel öyküsü edebiyat, sanat ve kültür üzerinden okunurken, aynı zamanda bugününe ilişkin tartışmalar da yürütüldü.

Diğer taraftan da Osmanlı İmparatorluk tecrübesinin modern dünya ile karşılaşması, buna verilen tepkiler düşünce ve kültürel alana yansımaları üzerinden ele alındı. 10 hafta boyunca toplam 50 oturumda gerçekleştirilen seminerlerde Ş. Sevde Tunçbilek, Modern Uygarlığı Romanlardan Okumak; Ömer Beyoğlu, Modern Uygarlığın Sanat Tarihi; Ekrem Aslan, Modernite ve Sonrasının Görüntüsü; Ömer İpek, Türk Modernleşmesi ve Müzik; İsmail Coşkun, Türk Modernleşmesi: Süreklilik ve Farklılaşmalar konularını ele aldılar.