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Göreve Yeni Başlayacak Zabıta Memurları İçin Atama Çağrısında Bulunuldu

Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek 42 yeni zabıta memuru için görev ataması çağrısında bulunuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mayıs 2022 Salı 17:13
Göreve Yeni Başlayacak Zabıta Memurları İçin Atama Çağrısında Bulunuldu
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Zeytinburnu Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi olarak istihdam edilmek üzere; 25-27 Nisan 2022 tarihleri arasında 42 yeni zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı bir sınav gerçekleştirdi. Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre sınav kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu ilk defa göreve başlamayı hak eden asıl ve yedek adaylara atamalar için çağrıda bulunuldu.
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden yapılan çağrıda, “Sınavda başarılı olup, asıl listede isimleri yer alan adayların atama işlemleri için, kendilerinden istenilen belgeleri eklemek suretiyle, en geç 03.06.2022 tarihi mesai bitimine kadar Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu – İstanbul adresindeki müdürlüğümüze şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Asıl ve yedek listede isimleri yer alan adaylara, ayrıca yazılı olarak tebligat gönderilecektir. Atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların atamaları yapılmayacaktır.
Atanmış olsalar dahi, atanma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanların atama işlemleri iptal edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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