Gönüllü” Gençler Aranıyor..!

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçede yaşayan lise ve üniversite öğrencilerini “Gönüllülük Atölyesi”ne davet ediyor. Gençlerin çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde etkin ve daha efektif yer almalarına adına düzenlenen “Gönüllülük Atölyesi” eğitimleri Doç. Dr. Murat Şentürk tarafından verilecek.

Kayıtların www.zeygem.org.tr adresi üzerinden yapılacağı atölye programı süresince gençlere; Gönüllülük nedir, gönüllülük ve toplum ilişkisi, gönüllülük deneyimleri, gönüllülük proje geliştirme, gönüllülük yönetimi, gönüllülerle beraber çalışma, haklar ve sorumluluklar konusunda eğitimler verilecek.

Katılımın 50 lise ve üniversite öğrencisiyle sınırlı olacağı eğitim haftada 1 gün olmak kaydıyla toplamda 6 hafta sürecek. Son başvuru tarihinin 1 Mart 2022 olarak belirlendiği “Gönüllülük Atölyesi” eğitimine, kontenjandan fazla başvuru olması halinde katılımlar mülakat sistemi ile gerçekleştirilecek.

Başvuru İçin: www.zeygem.org.tr