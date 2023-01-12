Gökalp'in Çay Saati Programında Sorular Zordu Cevaplar İse Makul

Başkan Arısoy: “Zeytinburnu’nda Yaşamı Daha da Mutlu Bir Hale Getirmek İçin Çalışıyoruz”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Gökalp Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkanla Akşam Çayı programı vasıtasıyla gerçekleşen buluşma kapsamında mahalle sakinlerinin sorularını cevaplayan Başkan Arısoy, göreve geldiği günden bu yana Zeytinburnu cadde ve sokaklarında yapılan yeniliklerden ve çevresel düzenlemelerden bahsederek, belediye olarak Zeytinburnu’ndaki sosyal yaşam alanlarının gelişimi için hiçbir fedakarlıktan vazgeçmediklerini dile getirdi.

“ATIKLARIMIZI GERİ DÖNÜŞTÜRMEYİ BAŞARDIK”

Geceye atıkların geri dönüştürülerek değerlendirilmesi konusundaki bir soruyu cevaplayarak Başkan Arısoy, “Yaşadığımız çevre her geçen gün kirleniyor, buna ülke olarak bir çözüm bulmamız lazım. Biz Zeytinburnu olarak Birleşmiş Milletlerin de gündemine giren bir işi başarıyoruz. O da hepinizin bildiği üzere ülke genelinde Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ konusudur. İlçemizdeki dönüştürülebilir tüm atıkları toplayıp, tekrar ekonomimize kazandırmak için dönüşüme sunuyoruz.” ifadelerini kullanarak, Zeytinburnu’nun hemen hemen her noktasına yerleştirilen ayrıştırılmış çöp konteynırları vasıtasıyla bugün binlerce ton atığın geri dönüşümüne katkı sağlandığının altını çizdi.

“ATIK DEĞER ORANLARINDA ORTALAMA YÜZDE 100 BİR ARTIŞA GİTTİK”

Zeytinburnu’ndaki geri dönüşüm seferberliği çağrısını yineleyen Başkan Arısoy, “Sıfır Atık projesini desteklemeliyiz. Siz değerli hemşehrilerimizin de bu uygulama desteği çok büyük oldu. Bu kapsamda teşvik edici olması adına, ‘Atığını getir, puanını topla, alışverişinde harca’ kampanyası başlatmıştık. Tahminimizin çok üstünde bir taleple karşılaştık. 4 Milyon TL’nin üzerinde bir para puan dağıtımı yaptık. Hatta 2023 itibariyle atık değer oranında yüzde 100’e yakın bir artışa gittik.” diye konuştu.

“ÇOKLU KONAKLAMALARA KESİNLİKLE MÜSAADE ETMİYORUZ”

Bakanlık, valilik ve kaymakamlık ile birlikte alınan bir kararla yaklaşık 6 aydır Zeytinburnu’nda yabancılara ikamet izni verilmediğinin altını çizen Başkan Arısoy, bu durumun ilçedeki emlak piyasasında bir normalleşme süreci başlattığını, bu arada evlerde çoklu konaklamaya da izin verilmediğini ifade ederek vatandaşlara, “Çevrenizde nüfustan fazla bir barınma görürseniz, Emniyet Müdürlüğü veya bize haber verebilirsiniz. Bunlara büyük cezai yaptırımlar uygulamaya devam ediyoruz, bize mutlaka haber verin.” çağrısında bulundu.

Başkan Arısoy’un gece boyunca süren diğer gündem başlıkları ve cevapları şu şekilde oldu:

“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN PARK YERLERİNİ İŞARETLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

“Engelli aracı park işaretlemesi yapmaya devam ediyoruz. Talep için, devlet tarafından verilmiş yüzde 90 engelli raporu ve o rapor doğrultusunda alınmış bir aracın olması yeterli oluyor. Biz de belediye olarak bu istisna doğrultusunda o araç için park yeri işaretleyebiliyoruz. Çok sayıda engelli hemşehrimiz var. Onlara kolaylık sağlamak için çalışıyoruz.”

“HAT BOYU’NDAKİ PARK SORUNU YANLIŞ DÜZENLEMEDEN KAYNAKLI”

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hat Boyu’nda maalesef yanlış bir uygulama yaptı. Oradaki düzenleme Zeytinburnu Belediyesi’ne ait değildir. Sokak sonlarında çok fazla büyüme ile düzenleme yaptılar. Bu da hemşehrilerimizin araçlarının dışarıda kalmasına yani park sorunu yaşamasına neden oldu. Bu durumu İBB’ye bildirmemize rağmen bir sonuç alamadık maalesef.”

“MİLLET BAHÇESİ’NİN HEMEN KARŞISINA BİR SPOR MERKEZİ İNŞA EDİYORUZ”

“Millet Bahçemizde çok güzel ancak biraz naif çocuk oyun grupları vardı. Bir kısmı açıldığı gün parçalandı, bir kısmı zamanla bozuldu. Şimdi çocuklarımızın daha rahat oynayabileceği farklı sistemler getiriyoruz. Çocuklarımızın canı sağ olsun, biz onlar için gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz. Millet Bahçemizin karşısına bir spor alanı yapıyoruz, oradaki yeşil alanı daraltmayalım diye bahçemizdeki spor grubunu genişletmiyoruz. Bahçeden bir köprü ile spor merkezine geçiş olacak. Spor yapmak isteyen hemşehrilerimiz burada rahatlıkla sporlarını yapabilecekler.”

“GÖKALP MAHALLESİ’NDE EMSAL 1’E 4”

“Gökalp Mahallesi için emsal 4’dür. Yani 1.000 metrekare alan üzerine 4 bin metrekare inşaat yapılabilir. Gökalp Mahallesi’nin imar ve inşaat yoğunluğu diğer mahallelerimize göre daha fazla. Burada tek yapmanız gereken anlaşma sağlamanızdır. Biz tüm işlerimizde rıza ve mutabakat arıyoruz. Geçer çoğunluğu bulmanız gerekir, 3 bin metrekareye kadar birleşim sağlarsanız 15 kata kadar ruhsat verebiliyoruz.”

“TAZİYE EVİ SAYISI 3’E ÇIKIYOR VE ZEYTİNBURNU’NA ÇOK AMAÇLI ETKİNLİK SALONU İNŞA EDİYORUZ”

“Halihazırda Merkezefendi Parkı içerisinde bir taziye evimiz mevcut. Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen Millet Camii ve Konyalı Camii’mizde de taziye evleri olacak. Özellikle Millet Camii içerisindeki taziye evimiz bahçesiyle, geniş hacmi ve ikramlarıyla çok özel bir yer olacak. Aynı şekilde etkinlikler için Zeytinburnu Kültür Merkezi’mizin arkasındaki alana da çok amaçlı etkinlik salonu inşa ediyoruz. Projesini çalıştık, yakında temellerini atıyoruz.”