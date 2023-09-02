Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Yaz Okulları Kapanış Törenine Katıldı

Burada en önemli görev spor, spor, spor" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu’nda düzenlenen Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni’ne katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Düzenlenen törene Bakan Bak’ın yana sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, çok sayıda ve çeşitli branşlardan sporcular, seyirciler, eğitmenler ve protokol katıldı. Yaz Spor Okulları’nda eğitim alan 5-16 yaş aralığındaki pek çok sporcu, düzenlenen kapanış töreninde kendi branşlarına ilişkin gösteriler sergiledi. Törende yapılan açılış konuşmalarının ardından pek çok sporcuya alanına ilişkin ödüller ve madalyalar takdim edildi, hatıra fotoğrafları çekildi.

"BURADA, DÜNYA ÇAPINDA BUZ HOKEYCİLERİ SPORCULARI YETİŞECEK’’

Kapanış töreninde konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye’nin dört bir yanında binlerce tesis yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Ben sizlere bütün bu eserlere katkısı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getiriyorum.

Bu gördüğünüz buz adası Avrupa’da ve Türkiye’de eşsiz eseri ilçemize kazandıran değerli Cumhurbaşkanı’mıza ve önceki dönem Spor Bakanı’mıza ve Belediye Başkanı’mıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bu tesis, böylesine bir tesis Avrupa’da bile yok. İ

şte burada, gelecekte, dünya çapında buz hokeycileri, bu pateni sporcuları yetişecek. Türkiye’nin dört bir yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, belediyelerimizle beraber Yaz Spor Okulları yapıyoruz. Burada yaklaşık 4 milyona yakın sporcu, çeşitli branşlarda, yaz spor okullarında zamanlarını geçirdiler " dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURMASI İÇİN BU TESİSLERE GETİRİN’’

Ailelere çocuklarını dinlemeleri gerektiğini belirten Bakan Bak, "Onlarla konuşun ve kolundan tutup spor tesislerine getirin. Bütün spor tesisleri çocuklarımızın, ailelerimizin emrinde. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en büyük hedefimiz bağımlılıkla ve uyuşturucu ile mücadele.

Burada en önemli görev spor, spor, spor. Bu yüzden çocuklarınızla konuşun, onlarla ilgilenin ve spor salonlarına, yüzme havuzlarına, futbol sahalarına getirin. Uyuşturucudan, içkiden, kötü alışkanlıklardan uzak durması için bu tesislere getirin." şeklinde konuştu.

"BU DÖNEM ZEYTİNBURNU’MUZDA SON YATIRIMLARININ ALTIN ÇAĞINI YAŞADIK’’

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, "Şu an içinde bulunduğumuz Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük buz adasını, buz tesisini Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın desteğiyle hizmete aldık. 3 yıldır burada Zeytinburnu’ndaki tüm çocuklarımız her gün 1 saatlerini eğitmenlerimiz eşliğinde buz hokeyi yaparak geçiriyorlar.

Zeytinburnu’nda bir ilk olarak Zeytinburnu İzci evini hayata geçirdik. Maltepe Mahallemizde şehrin ortasında izci kampı yapılabilecek bir tesisi hizmete açtık.

Kadınlarımız için spor merkezi ve tiyatro salonu bizim sözümüzdü, 4 tane salon Zeytinburnu’ndaki kadınlarımızın hizmetinde şu anda.

Bu dönem Zeytinburnu’muzda son yatırımlarının altın çağını yaşadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)