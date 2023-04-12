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Gençlik Merkezi Sertifikaları Dağıttı

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM) tarafından farklı branşlarda ücretsiz olarak verilen atölye çalışmalarını tamamlayan Zeytinburnulu gençler sertifikalarını almaya hak kazandılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Nisan 2023 Çarşamba 15:41
Gençlik Merkezi Sertifikaları Dağıttı
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Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nin 14 – 25 yaş arası Zeytinburnulu gençlere ücretsiz olarak verdiği; 3 Boyutlu Tasarım ve Yazıcı Atölyesi, Web – Grafik Tasarım Atölyesi ve İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi’ni tamamlayan öğrenciler sertifikalarını almaya hak kazandılar.
Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen sertifika törenine katılan öğrencilere sertifikalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Aydın Üniversitesi Gelişim Merkezleri Direktörü Özlem Zini ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serdar Karataş takdim etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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