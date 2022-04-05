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Geleneksel Ramazan Oyunları Bilgi Evleri’nde

Özellikle Ramazan aylarında daha fazla ortaya konulan Hacivat-Karagöz ortaoyunu, meddah, kukla gibi geleneksel oyunlarımız, bu Ramazan ayı boyunca Meddah Yusuf Duru tarafından Zeytinburnu Bilgi Evleri’nde sergilenecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2022 Salı 16:29
Geleneksel Ramazan Oyunları Bilgi Evleri’nde
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Geleneksel Türk Tiyatrosu‘nun en önemli unsurları arasında yer alan Hacivat-Karagözortaoyunumeddahkukla vb. oyunlar günümüzde unutulmaya yüz tutmuş durumda. Geleneksel değerlerimizi çocuklarımıza unutturmamak adına yola çıkan Zeytinburnu Bilgi Evleri Masal Atölyesi, üyelerinin kültürel değerler eğitimi kapsamında kendilerini geliştirmelerini sağlamak, Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini ve önemli zenginliklerini yansıtan bu oyunları, Meddah Yusuf Duru’nun anlatımı ve canlandırmasıyla üyelerine yaşatmak ve birebir bir sanatçı eşliğinde izleme ve yakından görme imkânı sunuyor.
Masal Atölyesi ile Bilgi Evi üyeleri hem geleneksel tiyatro sanatının önemini, inceliğini, doğaçlama ve güldürürken düşündürme vb. özelliklerini birebir görme fırsatı yakalıyor, hem de kültürümüze ait bu oyunlar hakkında bilgi sahibi olarak sonraki nesillerde aktarma bilinci oluşuyor. 28 Mayıs Cumartesi dâhil olmak üzere 14 program devam edecek gösteriler, sadece Cumartesi günleri bir Bilgi Evi’nde olacak. Etkinliğe 3. Sınıf ve 8. Sınıf arasındaki öğrenciler katılabiliyor.

Kaynak : İstanbul Times Haberi Ajansı (İTHA)

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