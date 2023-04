Gelecek 15 Yıl İçinde Artık Sokak İftarları Olmayacak (VİDEOLU)

İFTARA KATILAN YÜZLERCE KİŞİ TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK ETTİ...

Kameri aylardan dolayı her sene 10 gün erken gelen ramazan ayı bu sene artık iyice soğuklara denk gelmiş oldu . Zort şartlar altında bu sene an be an hava durumuna bakılarak 3/5 mahalle de yapılan sokak iftarının son olanı 17 Nisan 2023'de Merkezefendi mahallesinde yapıldı.Başkan Arısoy yaptığı konuşmada bu sene burada yaptığımız sokak iftarı artık 15 sene yapılamayacak sokak iftarlarının soınu olması nedeni ile tarihi bir anamı var dedi.