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Gelecek 15 Yıl İçinde Artık Sokak İftarları Olmayacak (VİDEOLU)
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Gelecek 15 Yıl İçinde Artık Sokak İftarları Olmayacak (VİDEOLU)

1999 yılında Zeytinburnu ilçesinde başlayan iftar geleneği bir sonra halka daha yakın olmak için mahallerde bulunan sokaklarda yapılmaya başlandı. Ancak bu sene 10 gün daha erke başlaması ile kış şartları artık sokak iftarına izin vermeyecek boyuta geldiği için Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy 17 Nisan 2023 tarihinde Merkezefendi Mahallesi Sabri Obenik sokakta yapılan sokak iftarının son olduğunu ifade etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2023 Salı 10:34
Gelecek 15 Yıl İçinde Artık Sokak İftarları Olmayacak (VİDEOLU)
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İFTARA KATILAN YÜZLERCE KİŞİ TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK ETTİ...

Kameri aylardan dolayı her sene 10 gün erken gelen ramazan ayı bu sene artık iyice soğuklara denk gelmiş oldu . Zort şartlar altında bu sene an be an hava durumuna bakılarak 3/5 mahalle de yapılan sokak iftarının son olanı 17 Nisan 2023'de Merkezefendi mahallesinde yapıldı.Başkan Arısoy yaptığı konuşmada bu sene burada yaptığımız sokak iftarı artık 15 sene yapılamayacak sokak iftarlarının soınu olması nedeni ile tarihi bir anamı var dedi.

Son Güncelleme: 18.04.2023 10:58
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