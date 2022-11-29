Geleceğin Ustaları Ödüllerini Aldı…

Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından düzenlenen ve içerisinde hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini ve kalem işi gibi 5 önemli el sanatı eserlerinin bulunduğu Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’nın kazananları belli oldu. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreniyle birlikte, yarışmada dereceye giren eserler de sergilenmeye başlandı. Bu sene alanlarında düzenlenen yarışmanın ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen eserlerinden oluşan sergi açılışıyla başlayan ödül törenine Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

BAŞKAN ARISOY: “GELENEKSEL SANATLARIMIZI BU GİBİ ORGANİZASYONLARLA YAŞATIYORUZ”

Ödül töreninden önce bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Sanat ancak, malûm-u âliniz, yaşarsa sanat olur. Değilse, bir müzelik unsur olur. Bu yarışmanın buradaki, sadece burada değil aslında, bütün geleneksel sanatlarımız için sadece bunların geçmişe ait bir unsur olmadığını, hâlen yaşayan, binlerce insanın gönül verdiğini, emek verdiğini, göz nuru döktüğünü ortaya koyması bakımından da bana sorarsanız çok anlamlı. Bana göre geleneksel sanatların dünya üzerinde yaşaması için bunun gibi yarışmalar hep var olmalı, oluyor ve olacak da.” diye konuştu.

PROF. DR. SÜLEYMAN BERK: “BU YARIŞMANIN KAZANANI ÇOK, KAYBEDENİ YOK…”

Yarışmanın editörlük ve sergi tasarım sürecini yürüten Prof. Dr. Süleyman Berk, “Elbette yarışmaların en büyük faydası, ödül alsın almasın yarışmacılara, yarışmaya katılan sanatkârlara olmaktadır. Çünkü yarışmaya hazırlanırken yapmış oldukları yoğun çalışmalar, ödül alsın almasın onlara bir fayda sağlamaktadır.” açıklamasında bulundu.

KAYMAKAN ERCAN TURAN: “GELENEKSEL SANATLARA KARŞI ÖZEL BİR HAYRANLIĞIM VAR…”

Sahneye son olarak Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan çıktı. Ercan Turan, sergiye dair duygularını şu sözlerle ifade etti; “Benim, bu sanatlara, özellikle Türk-İslâm sanatlarına, geleneksel sanatlara gönül verene ayrı bir hayranlığım var. Bu çalışmalar karşısında gerçekten tüylerim diken diken oldu…”

Program, ödül kazanan yarışmacıların ödüllerinin takdimiyle son buldu.