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‘Geleceğin Ustaları’ Belli Oldu

Zeytinburnu Belediyesi’nin Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması çatısı altında 9 yıldır düzenlediği Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve Kalem İşi eserlerin kabul edildiği “Geleceğin Ustaları” yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ekim 2022 Salı 12:48
‘Geleceğin Ustaları’ Belli Oldu
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Zeytinburnu Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu düzenlediği, içerisinde Hüsn-i Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve Kalem İşi eserlerin yer aldığı “Geleceğin Ustaları” yarışmasında kazanan eserler belli oldu. Zeytinburnu Belediyesi’nin 2022 Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması başlığı altında düzenlediği “Geleceğin Ustaları” yarışmasında 5 kategoride toplam 42 eser ödül almaya hak kazandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Amatör veya profesyonel olarak ayırt etmeksizin yarışmaya başvuru yapan tüm eserlerin kabul edildiği ve dereceye girenlerin seçici kurul tarafından seçildiği Geleceğin Ustaları Yarışması’nda, iki kategoriye ayrılan Hüsn-i Hat dalında birinciliği Ahmet Ali Namazi ve Züleyha Öztürk Yaylakçıoğlu’nun eserleri kazandı. Çini branşında Zeynep Çelik’in çalışması birinci olurken, Tezhip’te Roya Şeykbu, Minyatür kategorisinde Selahattin Görkem Çağrı Dizdar, Kalem İşi eserlerde ise Arzu Altınbaşak’ın çalışması birinciliğe layık görüldü.

26 Kasım 2022 Cumartesi günü Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek sergi açılışındaki törenle ödüllerin dağıtılacağı Geleceğin Ustaları Yarışması’nın kategori birincilerine; 30 bin TL, ikincilere 20 bin TL, üçüncülere ise 15 bin TL para ödülü dağıtılacak. Teşvik ödülü kazanan eserler ise 10 bin TL para ödülü alacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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